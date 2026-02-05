Basada en un caso real: Netflix enseña la misión que capturó a un criminal nazi muy buscado

"Operación final" es una película basada en hechos reales que está en Netflix y narra la arriesgada misión para capturar al nazi Adolf Eichmann.

Operación final es una película basada en hechos reales disponible en Netflix. La historia se centra en la captura de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Está dirigida por Chris Weitz y dura poco más de dos horas.

La trama sigue a un equipo de agentes del Mossad, la inteligencia de Israel, que viaja a Argentina en 1960 para capturar a Eichmann, quien se escondía bajo identidad falsa. La misión fue secreta y de alto riesgo, pues cualquier error podía poner en peligro a los agentes y comprometer la operación.

Protagonizada por Oscar Isaac, como Peter Malkin, el líder del equipo del Mossad, y Ben Kingsley, como Eichmann. Combina suspenso, drama histórico y un contexto político real.

Uno de los ejes del film es la preparación psicológica y estratégica del equipo. Muestra cómo planearon la captura, el traslado y la eventual entrega de Eichmann a Israel para ser juzgado.

El largometraje se basa en eventos históricos verificados y documentados por registros judiciales y archivos de inteligencia. La captura de Eichmann llevó a su juicio en Jerusalén en 1961, considerado uno de los más importantes del siglo XX por el impacto que tuvo en la memoria del Holocausto.