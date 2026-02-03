Netflix: un caso real de negligencia médica que conmocionó al mundo

Basada en un caso real, "El ángel de la muerte" es una película de Netflix que reconstruye uno de los crímenes más impactantes del sistema de salud de EEUU.

El ángel de la muerte ( The Good Nurse, en su idioma original) es una película disponible en Netflix que está basada en un caso real ocurrido en Estados Unidos. El film aborda uno de los crímenes más impactantes del sistema de salud norteamericano y se apoya en una historia documentada por la Justicia y el periodismo.

La trama se centra en Charles Cullen, un enfermero que trabajó durante años en distintos hospitales. Con el tiempo, se comprobó que fue responsable de la muerte de numerosos pacientes. El caso reveló graves fallas institucionales y encubrimientos dentro del sistema médico.

netflix NETFLIX. El ángel de la muerte netflix La película está protagonizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne. Chastain interpreta a una enfermera que comienza a sospechar de su compañero de trabajo; Redmayne, a Cullen. Ambos actores recibieron elogios por sus interpretaciones.

El guion toma como referencia el libro periodístico The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder. Los eventos que se muestran están respaldados por registros judiciales y testimonios reales. Es un drama ideal para quienes buscan historias basadas en hechos reales que invitan a reflexionar.