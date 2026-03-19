Esta serie de acción de Netflix se ve en un fin de semana

Esta serie está en Netflix y tiene solo 8 episodios. Es una producción francesa con acción y una historia que no se parece a nada.

"Néro" tiene ocho capítulos y los aprovecha. Ambientada en el sur de Francia en 1504, sigue a un asesino despiadado que huye con la hija que abandonó al nacer para protegerla de enemigos mortales y fuerzas oscuras. Es una serie de Netflix simple, directa y con mucha acción desde el primer episodio.

Una serie francesa de acción El vínculo entre Néro y su hija es el motor de toda la serie. Él no sabe ser padre. Ella no sabe quién es él. Esa tensión entre los dos personajes funciona mejor que cualquier elemento sobrenatural de la trama.

netflix 2 La ambientación en el siglo XVI es uno de los puntos fuertes de la serie. Los escenarios, el vestuario y la violencia de la época están tratados con un nivel de detalle que pocas series europeas de acción logran sostener durante toda su duración.

La mitología de la serie es su punto más débil. Las fuerzas malignas que persiguen a los protagonistas no tienen una lógica clara y algunos episodios dejan preguntas sin respuesta.