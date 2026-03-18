Netflix: acción con todo en esta película con final épico

Una película de acción y supervivencia de Netflix que tiene un final totalmente inesperado. No te la pierdas.

"Alpha" es una película de acción y supervivencia de Netflix ambientada en la Europa de hace 20.000 años, durante la última glaciación. Un joven guerrero cae al vacío en su primera cacería, es dado por muerto por su tribu y despierta solo en un mundo hostil y sin piedad. Lo que viene después es pura adrenalina.

Una película de supervivencia El protagonista es Keda, hijo del líder de su tribu, que enfrenta su primera gran prueba de caza junto al grupo de élite. Un bisonte lo derriba por un precipicio. Su padre lo llora como muerto. Pero Keda sobrevive, herido y desorientado, en un territorio salvaje donde cada noche es una amenaza real de muerte por frío, hambre o depredadores.

netflix El lobo aparece después de un enfrentamiento brutal. Keda lo hiere durante un ataque y luego, contra todo instinto de su época, decide curarlo en lugar de matarlo. Ese gesto cambia la historia de la humanidad tal como la conocemos. La película sugiere que ese vínculo fue el origen del perro doméstico, el primer animal que el ser humano convirtió en compañero.