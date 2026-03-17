Esta serie corta de Netflix tiene solo 4 episodios y no la vas a soltar

Esta serie corta de Netflix se maratonea en dos días. Su historia te atrapa desde el principio. Mucho suspenso y drama.

"La señal" es una serie alemana en Netflix que arranca con una desaparición. Una astronauta vuelve del espacio, sobrevive lo imposible, pero desaparece en un accidente aéreo entre Chile y Alemania. Su familia empieza a buscar respuestas. Y cada respuesta abre una amenaza nueva. Son cuatro episodios de casi una hora.

Una historia que va del espacio al dolor más humano Paula logró lo que muy pocos seres humanos logran: volver de una misión espacial. Pero un accidente aéreo la saca del mapa antes de llegar a casa. Lo que su familia encuentra al investigar no es lo que esperaban. La serie no es ciencia ficción pura.

netflix 2 La cámara viaja del espacio a la Tierra de forma constante a lo largo de los cuatro episodios. Se muestran dos mundos que chocan. Arriba, el silencio y el aislamiento total. Abajo, el miedo, la lealtad y las decisiones que se toman sin tiempo para pensar. Los tres personajes centrales cargan con secretos que van saliendo uno a uno.

Lo que engancha no es el misterio espacial. Es el dolor real de cada personaje frente a la pérdida. La serie genera tensión. Cada episodio cierra con una pregunta sin respuesta y abre otra más inquietante.