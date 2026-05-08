Llegó a Netflix una de las series distópicas más aclamadas de los últimos años

Netflix suma a su catálogo El cuento de la criada, una de las series distópicas más impactantes y premiadas de los últimos años.

Netflix volvió a apostar por una de las producciones más impactantes de los últimos años con la incorporación de El cuento de la criada a su catálogo. La serie, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, se convirtió en un fenómeno global gracias a su historia distópica, sus actuaciones y la fuerte crítica social que atraviesa toda la historia.

Desde su estreno original en otra plataforma, la producción logró posicionarse como una de las ficciones más premiadas y comentadas de la televisión contemporánea. Ahora, su llegada a Netflix vuelve a ponerla entre las series más buscadas por quienes disfrutan del drama y el suspenso psicológico.

Una historia distópica que marcó a millones de espectadores La historia se desarrolla en Gilead, una sociedad totalitaria que reemplazó al gobierno de Estados Unidos tras una crisis política y ambiental. En ese contexto, las mujeres pierden gran parte de sus derechos y algunas son obligadas a convertirse en criadas reproductivas para las familias más poderosas del régimen.

La protagonista es June Osborne, interpretada por Elisabeth Moss, quien lucha por sobrevivir dentro de un sistema opresivo mientras intenta recuperar a su hija y su libertad. La actriz fue aclamada por su papel, mientras la serie también ganó múltiples premios internacionales, incluidos Emmy y Globos de Oro.