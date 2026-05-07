Netflix: el thriller de Stephen King que es todo terror y misterio

La película de Netflix que está perturbando a todos con su terror psicológico. La aterradora historia ocurre dentro de un campo.

No hay salida. Esa es la sensación que deja “En la hierba alta”, una película de terror y drama de Netflix. La historia arranca con algo simple: una mujer embarazada y su hermano escuchan los gritos de un niño perdido en un campo. Lo que parecía un rescate termina convertido en una pesadilla llena de misterio, miedo y desesperación.

El thriller de Stephen King que atrapó a miles en Netflix La película está basada en la novela de Stephen King y su hijo Joe Hill, publicada en 2012. Desde su llegada a Netflix, la producción ganó fama entre los fanáticos del terror psicológico por su ambiente opresivo y su historia cargada de tensión.

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Todo comienza cuando Becky, una joven embarazada, y su hermano Cal escuchan la voz de un niño atrapado entre pastizales gigantes. Ambos ingresan al campo para ayudarlo, pero pronto entienden que algo extraño ocurre allí dentro. Los caminos cambian, las voces aparecen desde distintos lugares y el tiempo parece romperse.