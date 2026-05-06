Netflix: una película con un oscuro secreto que atrapa desde el minuto uno

Un secreto cambia todo: la película que está dando de qué hablar en Netflix. Todos hablan de esta película por su final inesperado.

Nada es lo que parece. Esta película esconde un secreto que cambia todo al final. En Netflix, Eileen ha llamado la atención por su historia inquietante, su ambiente oscuro y un giro que deja al espectador en silencio tras los últimos minutos.

Netflix: suspenso psicológico La historia se sitúa en 1964, en Massachusetts. Eileen es una joven que lleva una vida marcada por la rutina, el aislamiento y un entorno familiar difícil. Trabaja en una prisión juvenil, en un ambiente frío y sin grandes cambios en su día a día.

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