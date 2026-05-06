Netflix: una película con un oscuro secreto que atrapa desde el minuto uno
Un secreto cambia todo: la película que está dando de qué hablar en Netflix. Todos hablan de esta película por su final inesperado.
Nada es lo que parece. Esta película esconde un secreto que cambia todo al final. En Netflix, Eileen ha llamado la atención por su historia inquietante, su ambiente oscuro y un giro que deja al espectador en silencio tras los últimos minutos.
Netflix: suspenso psicológico
La historia se sitúa en 1964, en Massachusetts. Eileen es una joven que lleva una vida marcada por la rutina, el aislamiento y un entorno familiar difícil. Trabaja en una prisión juvenil, en un ambiente frío y sin grandes cambios en su día a día.
Todo cambia con la llegada de Rebecca, una psicóloga nueva en el centro. Su presencia rompe la rutina. Es segura, elegante y genera fascinación en Eileen. Lo que empieza como una amistad pronto toma otro rumbo, lleno de tensión y preguntas. En la película todo apunta a un desenlace que se siente cercano, pero que no es para nada evidente.