La serie de 6 capítulos en Netflix que todos maratonean: se comprometen sin haberse visto

En solo seis episodios, el experimento sigue a solteros que se enamoran sin verse y deben decidir si casarse en pocas semanas, en una versión más íntima y menos guionada.

Un nuevo reality show llega a Netflix y pone a prueba la conexión emocional de sus participantes. La serie, Love Is Blind: Poland, es la versión polaca del popular experimento social en el que solteros buscan casarse sin haberse visto cara a cara.

El formato muestra a los participantes teniendo citas en cabinas insonorizadas, donde solo pueden escucharse. Si logran una conexión emocional, deben decidir con quién comprometerse. Tras la propuesta, viajan a un destino romántico donde finalmente se conocen. Luego conviven durante varias semanas, conocen a sus familias y enfrentan la decisión final: dar el “sí” en el altar o separarse.

A diferencia de las versiones de Estados Unidos o Brasil, esta edición presenta una cultura más reservada y tradicional, lo que influye en la forma en que los participantes se vinculan y expresan sus emociones.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Love Is Blind Poland Official Trailer Netflix

También se destaca por un enfoque menos guionado y más centrado en conversaciones profundas sobre religión, familia y valores. A lo largo de los episodios, la versión polaca de Love Is Blind: Poland se diferencia por un ritmo más pausado y una mayor carga emocional en las conversaciones. Lejos del dramatismo exagerado, pone el foco en los conflictos reales de pareja, lo que genera una experiencia más íntima y reflexiva para el espectador.