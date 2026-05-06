Mayo: ¿aumenta la tarifa de Netflix en Argentina?
La plataforma de streaming sigue estando entre las más elegidas en el país. Sin embargo, todos están atentos a los precios de Netflix.
El costo de Netflix y de las plataformas de streaming siempre está sobre la lupa en Argentina. Mientras que a nivel internacional la compañía aplica una política agresiva de aumentos, no se esperan incrementos en mayo en este país.
Pese a ese congelamiento nominal, Netflix sigue posicionada como una de las opciones más costosas del sector. En Argentina, el valor real que impacta en el resumen de la tarjeta de crédito no depende únicamente de la firma, sino del peso de la carga impositiva aplicada a los servicios digitales extranjeros y de las fluctuaciones cambiarias.
Cuánto cuesta Netflix
El esquema comercial de la plataforma en el país se consolidó en tres niveles definidos, luego de que la empresa eliminara globalmente el antiguo plan básico sin publicidad.
Actualmente, los valores de referencia (antes de la aplicación de las tasas e impuestos locales) se ubican en los siguientes rangos aproximados:
- Plan Estándar con anuncios: con calidad de imagen estándar y tandas publicitarias, el abono base ronda los $10.900. Tras el impacto de los impuestos digitales, el costo final para el usuario se posiciona entre los $3.000 y $4.000, dependiendo del distrito y las promociones bancarias vigentes.
- Plan Estándar (sin publicidad): permite reproducción simultánea en dos dispositivos del mismo hogar y calidad HD. Su valor neto se aproxima a los $21.000, traduciéndose en un gasto real de entre $7.000 y $9.000 finales mensuales según la carga impositiva.
- Plan Premium: ofrece la máxima resolución (Ultra HD/4K) y soporte para múltiples pantallas en simultáneo. El precio de lista base se sitúa en torno a los $28.800, lo que empuja el costo final neto en la tarjeta a un piso de entre $10.000 y $13.000 al mes.
A este esquema se le debe sumar la política estricta contra las cuentas compartidas. Aquellos usuarios que deseen habilitar perfiles para personas que viven fuera del domicilio principal deben abonar un cargo extra por cada "miembro adicional" registrado.