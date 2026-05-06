Mayo: ¿aumenta la tarifa de Netflix en Argentina?

La plataforma de streaming sigue estando entre las más elegidas en el país. Sin embargo, todos están atentos a los precios de Netflix.

El costo de Netflix y de las plataformas de streaming siempre está sobre la lupa en Argentina. Mientras que a nivel internacional la compañía aplica una política agresiva de aumentos, no se esperan incrementos en mayo en este país.

Pese a ese congelamiento nominal, Netflix sigue posicionada como una de las opciones más costosas del sector. En Argentina, el valor real que impacta en el resumen de la tarjeta de crédito no depende únicamente de la firma, sino del peso de la carga impositiva aplicada a los servicios digitales extranjeros y de las fluctuaciones cambiarias.

netflix Netflix es una de las plataformas más elegidas. Fuente: IA Gemini.

Cuánto cuesta Netflix El esquema comercial de la plataforma en el país se consolidó en tres niveles definidos, luego de que la empresa eliminara globalmente el antiguo plan básico sin publicidad.

Actualmente, los valores de referencia (antes de la aplicación de las tasas e impuestos locales) se ubican en los siguientes rangos aproximados: