Adiós a las arañas en otoño: el truco del limón en la ventana para ahuyentarlas para siempre
Las bajas temperaturas del otoño impulsan a las arañas a refugiarse en interiores. Conocé el método del limón para repelerlas sin usar químicos.
Con la llegada del otoño es normal notar una mayor presencia de arañas dentro de las casas. Este fenómeno responde a que los arácnidos buscan desesperadamente refugios cálidos para protegerse de las bajas temperaturas. Existe un método con limón para combatirlas.
Adiós a las arañas
El descenso de la temperatura no es el único factor que empuja a las arañas hacia el interior. El otoño coincide con la temporada de apareamiento. Durante estos meses, los machos abandonan sus telas y caminan largas distancias en busca de hembras, colándose en las viviendas a través de ventanas abiertas, rendijas debajo de las puertas o conductos de ventilación.
Para ahuyentarlas sin causarles daño ni llenar la casa de insecticidas el hogar, el limón se convirtió en el aliado perfecto. Daniel Steward, especialista en control de plagas explicó que los aceites esenciales de los cítricos contienen compuestos como el limoneno y el citral.
"Estas sustancias saturan los receptores sensoriales de las arañas, actuando como un potente disuasivo natural que vuelve el ambiente hostil para ellas", indicó el experto.
Paso a paso
Existen tres maneras sencillas de aprovechar este repelente casero:
- Cáscaras frescas: Distribuir trozos de corteza de limón en los puntos críticos de entrada, como los marcos de las ventanas, las esquinas de las habitaciones y los accesos principales.
- Bolsitas aromáticas: Para una opción más limpia, se pueden secar las cáscaras, picarlas y colocarlas dentro de pequeñas bolsas de tela en los mismos rincones.
- Spray cítrico casero: Hervir las cáscaras de dos limones en agua durante unos 15 minutos. Una vez que la infusión se enfríe, colar y pasar el líquido a un atomizador.