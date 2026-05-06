Adiós a las arañas en otoño: el truco del limón en la ventana para ahuyentarlas para siempre

Las bajas temperaturas del otoño impulsan a las arañas a refugiarse en interiores. Conocé el método del limón para repelerlas sin usar químicos.

Con la llegada del otoño es normal notar una mayor presencia de arañas dentro de las casas. Este fenómeno responde a que los arácnidos buscan desesperadamente refugios cálidos para protegerse de las bajas temperaturas. Existe un método con limón para combatirlas.

Adiós a las arañas El descenso de la temperatura no es el único factor que empuja a las arañas hacia el interior. El otoño coincide con la temporada de apareamiento. Durante estos meses, los machos abandonan sus telas y caminan largas distancias en busca de hembras, colándose en las viviendas a través de ventanas abiertas, rendijas debajo de las puertas o conductos de ventilación.

Aprende a ahuyentar las arañas peligrosas de tu jardín con estas plantas Foto: Shutterstock Aprende a ahuyentar las arañas con este repelente. Foto: Shutterstock

Para ahuyentarlas sin causarles daño ni llenar la casa de insecticidas el hogar, el limón se convirtió en el aliado perfecto. Daniel Steward, especialista en control de plagas explicó que los aceites esenciales de los cítricos contienen compuestos como el limoneno y el citral.

"Estas sustancias saturan los receptores sensoriales de las arañas, actuando como un potente disuasivo natural que vuelve el ambiente hostil para ellas", indicó el experto.