Qué dice la psicología sobre quienes conservan recuerdos de su niñez.

Guardar juguetes , peluches o recuerdos de la infancia suele generar miradas divididas. Para algunos es un gesto nostálgico; para otros, una señal de inmadurez. Sin embargo, la psicología actual propone una lectura distinta: conservar estos objetos puede tener un valor emocional real y hasta beneficios en la vida adulta.

Desde la psicología del desarrollo, estos elementos se conocen como “objetos transicionales”. Son objetos que, en la infancia, ayudan a los chicos a calmarse, tolerar separaciones y gestionar emociones intensas. Con el tiempo, ese vínculo no desaparece del todo, sino que puede transformarse y mantenerse como parte de la vida emocional.

Ya en la adultez, conservar estos recuerdos suele estar asociado a sensaciones de cuidado, protección y seguridad. Es decir, funcionan como una especie de “anclaje emocional” que permite reconectar con momentos positivos del pasado. Este mecanismo puede resultar especialmente útil en situaciones de estrés o incertidumbre.

Distintos estudios recientes señalan que este hábito no solo es normal, sino que puede estar vinculado con la resiliencia. Es decir, con la capacidad de adaptarse y afrontar momentos difíciles. Personas que conservan objetos significativos de su infancia muestran, en algunos casos, una mejor regulación emocional y mayor adaptación frente a problemas.

Lejos de ser un signo de inmadurez, este comportamiento puede indicar que la persona logró integrar su historia emocional. Mantener ese lazo con el pasado contribuye a construir una identidad más sólida y coherente, algo clave para el bienestar psicológico.

También influye la memoria emocional. Muchas personas sienten que desprenderse de ciertos objetos implica perder el recuerdo asociado. Por eso los conservan como una forma de mantener viva una parte de su historia personal.

Guardar recuerdos o juguetes de la infancia no es, por sí mismo, un problema. En la mayoría de los casos, se trata de un vínculo saludable con el pasado. Siempre que no derive en acumulación excesiva, puede ser una forma de cuidado emocional y de conexión con lo que fuimos.