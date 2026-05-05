No la tires: usos prácticos de la yerba mate usada que pocos conocen

El mate es una de las costumbres más arraigadas en Argentina, pero después de cada ronda suele quedar un residuo que casi siempre termina en la basura: la yerba usada. Sin embargo, ese material todavía tiene propiedades que pueden aprovecharse en distintas tareas del hogar.

La yerba mate conserva materia orgánica incluso después de haber sido utilizada. Por su textura y composición, puede tener una segunda vida si se la trata correctamente. Esto la convierte en una opción práctica para quienes buscan reducir residuos y aprovechar mejor lo que tienen en casa .

Uno de los usos más comunes es en las plantas. La yerba seca puede mezclarse con la tierra en pequeñas cantidades. De esta manera aporta nutrientes y mejora el sustrato, algo beneficioso para el crecimiento. También se puede usar en compost, donde ayuda a generar abono natural.

Otra opción es emplearla para absorber malos olores. Una vez seca, puede colocarse en recipientes abiertos dentro de la heladera, en placares o cerca del tacho de basura. Su capacidad para retener aromas la vuelve útil en espacios cerrados.

También sirve para la limpieza. Gracias a su textura granulada, puede actuar como un abrasivo suave. Esto ayuda a remover restos de comida pegados en ollas, sartenes o superficies sin dañar los materiales.

Eso sí, hay un punto clave: siempre debe estar bien seca antes de reutilizarla. Si se usa húmeda, puede generar mal olor o favorecer la aparición de hongos y bacterias. Por eso, se recomienda escurrirla y dejarla secar antes de darle un nuevo uso.

En definitiva, la yerba mate usada no es un simple desecho. Puede transformarse en un recurso útil para el hogar, desde el cuidado de plantas hasta la limpieza o la eliminación de olores. Un gesto simple que también ayuda a generar hábitos más sustentables.