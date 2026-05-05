Dónde poner romero en casa para atraer buena suerte, según Feng Shui

El romero es una planta muy usada en la cocina, pero también tiene un significado especial en prácticas como el Feng Shui . Según esta tradición, ciertas plantas pueden influir en la energía del hogar, y el romero es una de las más asociadas con la protección y la buena suerte.

De acuerdo con estas creencias, muchas personas colocan una rama de romero en distintos espacios de la casa para atraer energía positiva. La idea es ubicarla en lugares estratégicos donde, simbólicamente, el “chi” o energía vital circula con mayor fuerza.

Uno de los puntos más recomendados es la entrada principal. Colocar una rama cerca de la puerta funciona como un filtro energético: se cree que ayuda a dejar afuera lo negativo y permite que ingresen buenas oportunidades.

Otro lugar habitual es la cocina. En el Feng Shui, este ambiente está vinculado con la abundancia y el bienestar del hogar. Por eso, tener romero allí se asocia con favorecer la prosperidad y la estabilidad cotidiana.

También se puede ubicar en el living o espacio principal. En este caso, el objetivo es generar un clima más armónico, ideal para la convivencia y los momentos compartidos. Es una forma simbólica de promover equilibrio en el ambiente.

El Romero es una planta muy aromática y con una gran cantidad de beneficios. Descúbrelos El Romero es una planta muy aromática y con una gran cantidad de beneficios. Archivo

Las ventanas son otro punto clave. Colocar el romero cerca de la luz natural ayuda, según esta práctica, a renovar la energía y permitir que fluya mejor dentro del hogar. Además, su aroma aporta una sensación de frescura.

En el dormitorio se recomienda usarlo con moderación. Una pequeña rama puede aportar calma y claridad, pero no conviene recargar el espacio para no alterar el descanso.

Más allá de estas creencias, el romero es una planta aromática muy valorada por su fragancia y sus usos cotidianos. En el Feng Shui, su presencia se vincula con ideas de protección, renovación y bienestar, siempre dentro de un enfoque simbólico.