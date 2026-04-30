El secreto del romero y el azúcar: la preparación obligada para el hogar

En el universo de las soluciones naturales, una combinación gana terreno por su sencillez y múltiples beneficios: el romero y el azúcar . Esta dupla aprovecha las propiedades aromáticas de la hierba y la capacidad absorbente del endulzante para ofrecer una alternativa ecológica.

El éxito de este remedio casero reside en la sinergia de sus componentes: mientras el azúcar actúa como un imán para la humedad y los aromas desagradables, el romero aporta una fragancia intensa y fresca que perdura en el ambiente.

Entre las ventajas de esta dupla se destaca que es una alternativa libre de fragancias sintéticas, se prepara con elementos básicos de cualquier despensa y su uso se extiende desde la cocina hasta el placard.

La preparación es rápida y no requiere de conocimientos especiales . Se coloca en un cuenco pequeño tres cucharadas de azúcar , se añade una cucharada de romero , fresco o picado, y se revuelve hasta que se integren los ingredientes. Se pueden añadir unas gotas de vinagre blanco o limón.

Esta mezcla se puede colocar en un recipiente en el estante de la heladera para neutralizar la humedad y los olores de la comida. Además, se mantendrá el interior con una fragancia limpia.

Heladeras SAmsung-Verano - Interna 1 El romero y el azúcar absorben la humedad y los olores en el interior de la heladera.

También se puede usar como ambientador para salas y baños. Se pueden armar bolsitas de tela o pequeños frascos decorativos para distribuir en el living o los dormitorios. Es la forma más sana de perfumar la casa sin recurrir a aerosoles.

En tanto, para el control de olores en residuos se aconseja esparcir un poco del preparado en la base del tacho de basura ayuda a combatir los olores fuertes.

Además, se usa para eliminar rastros de cebolla o ajo en las tablas de madera. Frotar suavemente la mezcla sobre la superficie. El azúcar actúa como un exfoliante suave que remueve el olor persistente sin rayar el material. Luego hay que pasar un un paño húmedo.