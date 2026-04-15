Feng Shui: por qué recomiendan atar una cinta roja a la planta de romero

Colocar una cinta roja en una planta de romero es una práctica cada vez más popular entre quienes siguen el Feng Shui . Esta tradición combina elementos naturales y simbólicos con la intención de mejorar la energía del hogar. Aunque no tiene base científica, forma parte de creencias culturales muy extendidas.

Dentro del Feng Shui, el color rojo tiene un significado especial. Se lo asocia con la energía vital, la fuerza y la protección. Por eso, se cree que actúa como una especie de “escudo” frente a energías negativas y ayuda a activar aspectos positivos como la prosperidad o las oportunidades.

El romero, por su parte, es una planta que desde hace siglos está vinculada a la limpieza y la protección. En distintas tradiciones, se la utiliza para “purificar” ambientes, mejorar el ánimo y aportar claridad mental. También se la considera un símbolo de renovación y equilibrio dentro del hogar.

La combinación de ambos elementos potencia su significado simbólico. Según estas creencias, atar una cinta roja al romero permite reforzar la protección del espacio y atraer energía positiva. Muchas personas lo usan como un amuleto doméstico para mantener el ambiente más armonioso y evitar influencias negativas.

Dónde ubicar la planta de romero en el hogar

El lugar donde se ubica la planta también es importante. Se suele colocar cerca de la puerta de entrada, ya que se considera el punto por donde ingresa la energía al hogar. También puede ir en la cocina, el balcón o incluso en el espacio de trabajo, con la idea de favorecer el bienestar, la concentración o la abundancia.

Además, hay pequeños rituales asociados a esta práctica. Por ejemplo, se recomienda cambiar la cinta cada cierto tiempo o atarla mientras se piensa en un deseo concreto. También se sugiere mantener la planta en buen estado, ya que una planta seca o descuidada se interpreta como energía estancada.