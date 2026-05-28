Misterio: la planta que "llora" gotas de agua sin que se esté regando

Hay una planta que tiene una escena casi poética y a veces parece que estuviera “llorando” porque tiene agua sin que haya sido regada. La ciencia tiene una explicación fascinante para este fenómeno poco usual: se trata de la gutación.

La gutación es un mecanismo biológico mediante el cual algunas plantas expulsan el exceso de agua y nutrientes en forma de gotas líquidas a través de unos poros especiales llamados hidátodos, ubicados estratégicamente en las puntas o los márgenes de las hojas.

A diferencia del rocío matutino, que se produce por la condensación de la humedad ambiental sobre la superficie de la hoja, las gotas de la gutación provienen del interior de la propia planta .

Este fenómeno ocurre bajo condiciones muy específicas. Las gotas suelen formarse durante la noche o en las primeras horas de la madrugada. Sucede cuando la tierra tiene una gran disponibilidad de agua. Además, cuando hay humedad en el ambiente, el aire circundante está tan saturado de humedad que impide que el agua se evapore de forma convencional.

Para entender por qué ocurre, hay que mirar bajo la tierra. Durante el día, las plantas pierden agua a través de la transpiración (la evaporación del agua por los estomas de las hojas). Sin embargo, por la noche, los estomas se cierran para conservar energía.

Si en ese momento el suelo está muy húmedo, las raíces siguen absorbiendo agua sin freno, generando una fuerte presión radicular. Al no poder liberar ese exceso de agua en forma de vapor hacia el aire, la planta activa una "válvula de escape": empuja el líquido hacia arriba hasta que sale expulsado físicamente por los bordes de las hojas.

Las especies más propensas a "llorar"

Potos (Epipremnum aureum)

Monsteras (como la famosa Monstera deliciosa o Costilla de Adán)

Alocasias (conocidas popularmente como Orejas de Elefante)

Otras plantas tropicales de hojas grandes

Algunas gramíneas (pastos y cereales)

Monitorear la frecuencia de los riegos asegurará que ese fascinante "llanto" siga siendo solo un espectáculo natural y no el anticipo de un encharcamiento peligroso.