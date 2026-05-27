Adiós a las arañas: el truco natural con menta que cambiará tu forma de limpiar la casa

La menta tiene el superpoder de espantar a las arañas. Te contamos cómo preparar un spray casero en minutos para proteger tu hogar de forma natural.

La menta funciona como una planta decorativa que perfuma cualquier ambiente. Pero lo que pocos saben es que actúa como un repelente natural para espantar arañas por su aroma intenso. Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar el jardín, por eso, la planta de menta ha cobrado protagonismo en el último tiempo.

La menta se puede aplicar de diferentes maneras. La más común es colocarla macetas cerca de las ventanas, balcones o entradas principales para crear un escudo natural.

Spray casero de menta: el método más sencillo También se utiliza en forma de spray que se prepara en pocos minutos. Con solo mezclar 15 o 20 gotas de aceite esencial de menta o unas hojas frescas con agua, se obtiene un poderoso repelente que se puede aplicar en zócalos, marcos de puerta, ventanas y esquinas oscuras de la casa.

menta La menta es una planta que funciona como repelente para arañas. Archivo

Trozos de algodón en lugares estratégicos Asimismo, las almohadillas o trozos de algodón embebidas en aceite de menta o en el mismo spray, funcionan a la perfección. El secreto de su eficacia está en su colocación. Por eso aconseja dejarlas detrás de muebles grandes o rincones estratégicos, siempre alejados de niños y mascotas.