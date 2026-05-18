Ni café ni té: la planta que muchos agregan al mate para tener más energía y dormir mejor

La menta ayuda a conciliar el sueño y cada vez más personas agregan hojas frescas al termo de agua caliente o al mate para conseguir todos sus beneficios.

La menta es una hierba aromática que se utiliza desde hace años en infusiones y bebidas para potenciar el sabor y aportar una sensación de frescura y energía. Aunque el té de menta es una de las opciones más populares, muchas personas prefieren agregar hojas frescas al mate, especialmente durante el invierno.

Según el sitio especializado Healthline, la menta puede ayudar a mejorar los niveles de energía y reducir la fatiga. Por eso, sumar algunas hojas al mate por la mañana puede ser una buena alternativa para comenzar el día con mayor vitalidad. En cambio, si el objetivo es relajarse y descansar mejor, se recomienda consumirla en forma de té antes de dormir.

menta La menta es una planta que sobrevive perfectamente el invierno. Archivo

Los beneficios de la menta El té de menta es ideal para la noche porque no contiene cafeína y posee propiedades relajantes que favorecen el descanso. Incluso, algunos estudios sugieren que el aroma de la menta podría contribuir a mejorar la calidad del sueño y disminuir la tensión corporal.

Además, esta planta contiene compuestos naturales que ayudan a mejorar la concentración y la atención. Al mismo tiempo, puede aliviar síntomas frecuentes de las alergias y del invierno, como la congestión nasal, el picor de ojos y algunas molestias respiratorias.