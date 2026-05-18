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Ni café ni té: la planta que muchos agregan al mate para tener más energía y dormir mejor

La menta ayuda a conciliar el sueño y cada vez más personas agregan hojas frescas al termo de agua caliente o al mate para conseguir todos sus beneficios.

Marla Ferrón

La hierba que ayuda a dormir mejor.&nbsp;

La hierba que ayuda a dormir mejor. 

Gemini

La menta es una hierba aromática que se utiliza desde hace años en infusiones y bebidas para potenciar el sabor y aportar una sensación de frescura y energía. Aunque el té de menta es una de las opciones más populares, muchas personas prefieren agregar hojas frescas al mate, especialmente durante el invierno.

Según el sitio especializado Healthline, la menta puede ayudar a mejorar los niveles de energía y reducir la fatiga. Por eso, sumar algunas hojas al mate por la mañana puede ser una buena alternativa para comenzar el día con mayor vitalidad. En cambio, si el objetivo es relajarse y descansar mejor, se recomienda consumirla en forma de té antes de dormir.

menta
La menta es una planta que sobrevive perfectamente el invierno.

La menta es una planta que sobrevive perfectamente el invierno.

Los beneficios de la menta

El té de menta es ideal para la noche porque no contiene cafeína y posee propiedades relajantes que favorecen el descanso. Incluso, algunos estudios sugieren que el aroma de la menta podría contribuir a mejorar la calidad del sueño y disminuir la tensión corporal.

Además, esta planta contiene compuestos naturales que ayudan a mejorar la concentración y la atención. Al mismo tiempo, puede aliviar síntomas frecuentes de las alergias y del invierno, como la congestión nasal, el picor de ojos y algunas molestias respiratorias.

El episodio se produjo mientras la mujer se preparaba para tomar unos mates Foto: Archivo
Se estima que m&aacute;s del 80% de los argentinos toma mate habitualmente, lo que equivale a unos 38 millones de personas seg&uacute;n la poblaci&oacute;n actual del pa&iacute;s

Se estima que más del 80% de los argentinos toma mate habitualmente, lo que equivale a unos 38 millones de personas según la población actual del país

La menta puede consumirse de distintas maneras. Muchos eligen las infusiones calientes o agregar hojas frescas al mate y al termo de agua. También puede incorporarse en aguas saborizadas, batidos verdes o utilizarse en aromaterapia mediante aceites esenciales y difusores.

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