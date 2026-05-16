El árbol pequeño con aroma a caramelo y flores blancas que crece en toda la Argentina

Las plantas pueden ser las mejores aliadas para decorar y perfumar el hogar. Un árbol que nunca defrauda es la Magnolia Banana, conocida por su aroma exótico y forma ornamental. Por lo general se puede cultivar en exterior e interior, y tiene una dificultad media en cuidados.

La Magnolia Banana destaca por sus flores en forma de copa color crema con bordes púrpura. Pero antes de abrir, los pimpollos toman un color marrón muy llamativo. Al desprenderse del árbol durante primavera o verano, emanan un un perfume inigualable a plátano maduro o chicle de fruta muy admirado.

El árbol que destaca por su olor y colores.

En cuanto a cuidados, la Magnolia requiere atención en factores específicos. Si se planta en Mendoza, hay que usar resaca de río, turba o tierra de hojas en el sustrato, y abonar con quelatos de hierro para que las hojas no se pongan amarillas.

El riego necesita ser moderado pero constante. El suelo debe estar húmedo pero no encharcado ya que podría generar hongos o pudrir las raíces. Sin embargo, los riegos deben aumentar durante el verano para que la planta se mantenga hidratada.

Asimismo necesita de luz solar directa o media sombra para florecer en abundancia. Por eso debe plantarse en el exterior. Aunque se puede cultivar temporalmente en interiores para resguardarla del frío, se recomienda mantenerla fuera del hogar.

magnolia banana La planta que crece mejor en el exterior. Shutterstock

A pesar de ser una planta resistente, requiere de ciertas atenciones y protecciones. Por lo general, no se da en zonas con heladas extremas o con exposiciones solares fuertes (como el sol de verano mendocino). Tampoco resiste largos periodos de tiempo sin riego.