Jardinería: mesadas para cocinas outdoor y el test que define cómo usarlas

Las mesadas outdoor para cocina s ganan protagonismo en la jardinería local por su resistencia al sol y al uso en patios y jardines. Granito y porcelánicos lideran la tendencia en cocina s de exteriores vinculadas al diseño, la jardinería y la vida al aire libre. Qué materiales conviene elegir y cuáles evitar.

También puede que desee restaurar los armarios de madera si están empezando a resecarse y a utilizarse como mueble interior o de jardinería. Foto: West Elm.

En Mendoza , donde el sol pega fuerte y las temperaturas cambian mucho entre el día y la noche, los materiales deben ser resistentes al calor, los rayos UV y el desgaste. Los que mejor funcionan son el porcelánico (tipo Neolith), el granito y el Dekton, ya que no se decoloran, soportan altas temperaturas y requieren poco mantenimiento. El hormigón también es viable, pero siempre sellado y en tonos claros.

Una encimera es importante en una cocina exterior porque allí se colocarán los utensilios y se prepararán las comidas. Foto: fitzfishponds.com

Qué materiales conviene evitar al aire libre

No todo lo que funciona en interiores sirve afuera. En Mendoza, la madera se reseca y deforma, los laminados se hinchan con humedad y el cuarzo de interior puede decolorarse con el sol. El mármol, aunque elegante, es muy poroso y se mancha con facilidad. Elegir mal puede significar reemplazos costosos en poco tiempo.

Claves prácticas para elegir bien en Argentina

Para acertar en Mendoza, hay tres reglas simples: elegir colores claros para evitar superficies calientes, priorizar materiales poco porosos que no acumulen grasa ni polvo, y optar por acabados sellados que resistan el uso intensivo. Así, la cocina exterior no solo será estética, sino también duradera y fácil de mantener.