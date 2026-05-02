Cocinas chicas en Mendoza: 7 errores que debés evitar para ganar espacio y luz

En Mendoza , donde la luz es protagonista y los espacios suelen ser compactos, una cocina chica puede ser cómoda y linda si se evitan errores comunes. Desde el exceso de objetos hasta malas decisiones de diseño, pequeños cambios hacen una gran diferencia. Esta guía resume qué evitar y cómo adaptar las tendencias internacionales al estilo de vida mendocino.

En esta cocina, el almacenamiento en la pared se ha diseñado de forma equilibrada. Al no tener armarios superiores, crea una sensación de amplitud y luminosidad, mientras que las estanterías se han reducido al mínimo en un lateral de la zona de la cocina. Crédito de la imagen: Future.

Menos objetos, más aire visual

En muchos hogares de Mendoza, la cocina es el corazón de la casa. Sin embargo, llenar la mesada de electrodomésticos o utensilios reduce el espacio de trabajo y genera ruido visual. Apostar por guardar lo que no se usa a diario y dejar superficies despejadas mejora la funcionalidad y permite aprovechar mejor la luz natural tan característica de la región.

cocina electrodoméstico a la vista

A excepción de la cocina de gas, todos los electrodomésticos de esta pequeña cocina verde están integrados, creando una armonía encantadora y fluida en toda la estancia. Crédito de la imagen: deVOL Kitchens.

Paleta simple y materiales livianos

El uso excesivo de colores, texturas o estampados puede achicar visualmente el ambiente. En Mendoza funcionan muy bien los tonos claros, la madera y los materiales naturales que reflejan la luz. Mantener una paleta coherente genera armonía y hace que la cocina se perciba más amplia y ordenada.

cocina desorden visual

Las encimeras despejadas garantizan que esta pequeña cocina siga siendo funcional y luzca ordenada. Inspírate en el espacio utilizando soluciones de almacenamiento elevadas para lo esencial, como los dispensadores de jabón de vidrio (similares a la colección Malibu de Pottery Barn ) y el frutero de madera. Crédito de la imagen: Future.

Muebles justos y bien pensados

Los muebles voluminosos o demasiadas alacenas superiores pueden “cerrar” el espacio. En cocinas chicas mendocinas, conviene elegir muebles de poca profundidad, combinar con estantes abiertos (sin sobrecargar) y dejar sectores libres para dar sensación de amplitud. Menos estructura visual equivale a más aire.

Por otra parte, los electrodomésticos a la vista cortan la continuidad visual. Integrarlos o elegir diseños discretos ayuda a lograr una cocina más limpia y moderna. Este recurso, cada vez más usado en Argentina, es clave para espacios reducidos donde cada detalle cuenta.

cocina sobrecargada

Se ha incorporado una sola repisa a esta cocina, lo que aporta un espacio de almacenamiento práctico y bien pensado. Los apliques de pared superiores, similares al aplique articulado Saintes de Crate & Barrel , crean un efecto de capas. Crédito de la imagen: Future.

Integrar para simplificar

Una cocina chica en Mendoza puede transformarse con decisiones simples: menos objetos, colores claros y muebles livianos. El resultado es un espacio más cómodo, luminoso y funcional para el día a día.