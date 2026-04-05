Las cocinas cambian para siempre: orden y más espacio

Adiós a las alacenas: así serán las cocinas que todos quieren en 2026. Este nuevo diseño de cocina promete más espacio y menos caos.

Se termina una era. Las cocinas modernas dejan atrás las alacenas pesadas y cerradas. La tendencia 2026 apuesta por espacios abiertos, ordenados y más cómodos. Expertos en diseño aseguran que este cambio mejora la vida diaria y reduce el estrés con más orden y espacio dentro del hogar.

Cocinas modernas sin alacenas La arquitecta Constanza Delgado impulsa este nuevo enfoque. En su libro Diseño para el bienestar, explica que el orden visual influye en la mente y en el estado de ánimo.

Las alacenas tradicionales ocupan mucho espacio visual. Uno de los cambios más fuertes es la llegada de despensas modernas. Son altas, organizadas y accesibles. Permiten ver todo de un vistazo. Eso evita compras repetidas y mejora el uso de los alimentos.

cocina 2 Los datos del sector muestran un crecimiento en este tipo de diseños. Estudios de interiorismo indican que cada vez más hogares eligen soluciones abiertas. La prioridad es el orden y la practicidad diaria.

Otro punto fuerte es la flexibilidad. Los nuevos sistemas se adaptan a cada espacio. No importa si la cocina es grande o pequeña. Siempre hay una forma de organizar mejor sin saturar el ambiente.