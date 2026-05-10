El árbol frutal ideal para jardines pequeños: no rompe pisos y resiste temperaturas extremas
El Granado Enano gana popularidad por su tamaño compacto, sus raíces no invasivas y sus llamativas flores, convirtiéndose en una opción ideal para patios, balcones y jardines pequeños.
El Granado Enano se convirtió en una de las mejores opciones para quienes buscan decorar el jardín con un árbol frutal compacto, resistente y de bajo mantenimiento. Además de su valor ornamental, es una gran opción porque tiene raíces no invasivas que no dañan pisos, paredes ni estructuras del hogar.
Se trata de un árbol ideal para espacios reducidos debido a su crecimiento extremadamente lento: puede tardar hasta 20 años en alcanzar apenas un metro de altura. A esto se suma su gran atractivo visual, gracias a sus flores rojas y anaranjadas, junto con pequeños frutos que aportan color y personalidad al jardín o balcón.
El Granado Enano se adapta muy bien al clima de Argentina, especialmente en zonas de temperaturas templadas o semiáridas como Mendoza o Córdoba. Es una planta rústica que tolera tanto el calor intenso como los suelos pobres o calcáreos, por lo que no requiere demasiados cuidados para crecer saludable.
Cómo cuidar este árbol frutal
Durante el invierno suele perder parte de su follaje y, aunque soporta heladas de hasta -5 °C, en regiones con inviernos muy fríos o heladas frecuentes se recomienda cultivarlo en maceta. De esta manera, puede resguardarse con mayor facilidad o protegerse durante las noches más extremas.
El riego debe ser moderado. En verano alcanza con uno o dos riegos profundos por semana, mientras que en invierno conviene reducirlos considerablemente, cada 10 o 15 días, evitando siempre que el sustrato se seque por completo.
La poda se realiza a fines del invierno o comienzos de la primavera, antes de la nueva brotación. Lo ideal es hacer limpiezas suaves para retirar ramas secas, flores marchitas o frutos viejos. Debido a su crecimiento lento, no se aconsejan las podas agresivas.