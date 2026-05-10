El árbol frutal ideal para jardines pequeños: no rompe pisos y resiste temperaturas extremas

El Granado Enano gana popularidad por su tamaño compacto, sus raíces no invasivas y sus llamativas flores, convirtiéndose en una opción ideal para patios, balcones y jardines pequeños.

El granado enano es una planta que resiste el calor y el frío.

El Granado Enano se convirtió en una de las mejores opciones para quienes buscan decorar el jardín con un árbol frutal compacto, resistente y de bajo mantenimiento. Además de su valor ornamental, es una gran opción porque tiene raíces no invasivas que no dañan pisos, paredes ni estructuras del hogar.

Se trata de un árbol ideal para espacios reducidos debido a su crecimiento extremadamente lento: puede tardar hasta 20 años en alcanzar apenas un metro de altura. A esto se suma su gran atractivo visual, gracias a sus flores rojas y anaranjadas, junto con pequeños frutos que aportan color y personalidad al jardín o balcón.

El Granado Enano se adapta muy bien al clima de Argentina, especialmente en zonas de temperaturas templadas o semiáridas como Mendoza o Córdoba. Es una planta rústica que tolera tanto el calor intenso como los suelos pobres o calcáreos, por lo que no requiere demasiados cuidados para crecer saludable.

granado enano El granado enano puede darle vida a patios pequeños y balcones. Archivo

Cómo cuidar este árbol frutal Durante el invierno suele perder parte de su follaje y, aunque soporta heladas de hasta -5 °C, en regiones con inviernos muy fríos o heladas frecuentes se recomienda cultivarlo en maceta. De esta manera, puede resguardarse con mayor facilidad o protegerse durante las noches más extremas.