Qué árboles frutales podar en mayo en el jardín y cuáles conviene esperar

En mayo, la poda de árboles frutales en el jardín se enfoca en especies de hoja caduca. Averigua cuáles podar y cuáles postergar.

La poda en el jardín durante mayo es clave para mejorar la salud y producción de los frutales.

El mes de mayo marca una nueva etapa en el jardín de casa. Con el inicio de los días más fríos, los árboles frutales entran en una etapa de menor actividad que los hace receptivos a la poda. Hacer esto en el momento correcto puede mejorar la estructura de la planta y en consecuencia, la calidad de los frutos posteriormente.

Cuáles se podan en mayo Los frutales de hoja caduca son los protagonistas del mes. Manzanos, perales y membrilleros están entre los primeros en recibir la poda, ya que toleran muy bien la intervención durante el reposo. Lo mismo ocurre con ciruelos y damascos, que se benefician de una poda de limpieza o formación en esta época para ordenar su estructura antes del frío.

Los durazneros también entran en esta categoría, aunque con un matiz: en zonas de clima más templado conviene esperar unas semanas más para evitar que los cortes queden expuestos a heladas tardías. En regiones frías, mayo es el momento indicado.

Las higueras y los cerezos tienen un tratamiento diferente. Para estas especies, los expertos recomiendan una poda ligera de limpieza o formación recién a finales de mes, cuando el reposo está más consolidado y el riesgo de estrés para la planta es menor.

higuera La higuera es uno de los frutales que puede podarse en esta época con cortes moderados. istockphoto