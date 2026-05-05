Estas son las plantas con flores que se abren de noche y perfuman toda la casa

Hay plantas que no buscan lucirse al mediodía. Esperan. Guardan energía durante horas y recién muestran lo mejor cuando baja la luz, cuando el patio queda más quieto y el aire se vuelve más fresco. En ese momento, algunas flores se abren y liberan perfumes que pueden cambiar por completo la sensación de una casa, un balcón o una terraza.

El interés por estas especies creció entre quienes quieren sumar naturaleza sin depender de aromatizadores artificiales. No todas tienen flores grandes ni colores llamativos. De hecho, muchas son blancas, pálidas o discretas. Su atractivo está en otra parte: el olor. Esa estrategia tiene sentido en la naturaleza, porque varias plantas nocturnas atraen polillas y otros polinizadores que se orientan más por el perfume que por el color.

La dama de noche es una de las más conocidas. Su nombre botánico es Cestrum nocturnum y, aunque muchas veces se la llama jazmín nocturno, no es un verdadero jazmín. Produce pequeñas flores tubulares, de tono verdoso o blanquecino, que liberan un aroma muy potente después del atardecer. Crece bien en maceta grande, balcón o patio, con buena luz y riego moderado. El detalle clave: mejor no ubicarla en dormitorios ni espacios cerrados, porque su fragancia puede resultar invasiva.

Otra favorita es la reina de la noche , o Epiphyllum oxypetalum. Es un cactus epífito, distinto de los cactus de zonas áridas, y se destaca por sus flores blancas, grandes y perfumadas, que suelen abrirse de noche y marchitarse al amanecer. Necesita luz brillante, pero no sol fuerte de la tarde, y un sustrato bien drenado. La Royal Horticultural Society la describe como una planta de tallos colgantes, perenne , con flores nocturnas en forma de embudo.

Cómo cuidarlas para que florezcan mejor

El don Diego de noche, conocido también como Mirabilis jalapa, tiene otro encanto. Sus flores se abren hacia la tarde o al comienzo de la noche, pueden ser amarillas, rosas, blancas, rojas o mezcladas, y funcionan muy bien en jardines informales o macetas amplias. Es una planta rústica, de crecimiento rápido, que prefiere sol o media sombra y suelo con buen drenaje. También puede atraer polillas y picaflores, según la ficha de North Carolina State Extension.

Para que estas plantas rindan, no alcanza con comprarlas y dejarlas en cualquier rincón. La mayoría necesita buena luz durante el día para acumular energía y florecer al anochecer. El riego debe ser equilibrado: tierra húmeda, pero nunca encharcada. En zonas frías, las especies más sensibles conviene protegerlas del invierno o moverlas a un espacio reparado. Una poda ligera, después de la floración o al final de la temporada, ayuda a ordenar la planta y estimular nuevos brotes.

El mayor encanto de estas flores está en el momento en que aparecen. Durante el día pueden pasar casi inadvertidas, pero cuando la casa baja el ritmo, empiezan a trabajar en silencio. No decoran solo con color. Construyen ambiente. Y para quienes viven en la ciudad, donde el contacto con la naturaleza muchas veces queda reducido a una maceta junto a la ventana, ese perfume nocturno puede ser una pequeña forma de recuperar aire, calma y tiempo propio.

Algunas especies abren sus flores al atardecer o durante la noche y liberan aromas intensos, ideales para transformar balcones, patios y rincones luminosos.