Este es el lugar donde hay que ubicar al potus para que sus hojas crezcan sanas y fuertes

Una de las especies favoritas para el interior del hogar sin dudas es el potus . La planta tiene unas icónicas hojas brillantes que son el recurso favorito de los decoradores. Sin embargo, hay que saber dónde ubicarla.

El éxito de esta planta radica en su resistencia. Es la planta ideal tanto para expertos como para aquellos que no tienen mano para la jardinería, ya que exige muy pocas atenciones para lucir radiante.

Más allá de su belleza como planta colgante o trepadora, este ejemplar de la familia Araceae esconde un superpoder ambiental. Es una de las herramientas biológicas más eficientes para limpiar y purificar el aire en espacios cerrados, según un estudio de la NASA.

Para que la planta crezca con hojas radiantes y frondosas es importante acertar el lugar donde se ubica . Al ser una especie tropical, adora los ambientes templados por lo que agradecerá estar protegida de las corrientes de aire helado durante el invierno.

En cuanto a la luz, necesita claridad abundante pero siempre de forma indirecta; colocarla cerca de una ventana con una cortina clara es el escenario perfecto para potenciar el brillo y el tamaño de sus hojas.

El peor enemigo del potus es el encharcamiento de sus raíces. Es una planta que tolera los períodos de sequía, pero no el exceso de humedad. Se aconseja regar una sola vez a la semana y en los meses de calor pulverizar sus hojas con agua para recrear la humedad ambiental que tanto le gusta.