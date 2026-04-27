¿No tienes tiempo? Las plantas que crecen donde otras mueren

Mantener el verde en el hogar parece una misión imposible debido a la falta de tiempo. Sin embargo, el secreto para tener un jardín interior vibrante no siempre está en tener una "mano especial", sino en elegir las plantas sobrevivientes.

Existen plantas diseñadas por la naturaleza para resistir condiciones que matarían a cualquier otra planta. Para los hogares con poca luz o para personas olvidadizas estas son las mejores aliadas:

Pothos (Potus): es una planta capaz de crecer con luz mínima y perdona los descuidos de riego. Su capacidad para colgar o trepar por los muros la hace la favorita para decorar espacios altos.

Zamioculca: es una especie considerada casi "indestructible". Es una planta de crecimiento lento que tolera la sombra profunda y largos periodos de sequía. Ideal para quienes viajan seguido.

Sansevieria (Lengua de suegra): esta planta es una de las más recomendadas por la NASA para purificar el aire. Vive feliz con poco riego, poca luz y, sobre todo, mucho abandono.

lengua de suegra.jpg Lengua de suegra, una de las plantas más resistentes.

Helechos: aunque aman la humedad, son maestros de la adaptación. Donde otras plantas se secan por la falta de sol, ellos prosperan si se mantiene un ambiente húmedo.

Philodendron: se adapta a casi cualquier rincón del interior. Sigue creciendo con fuerza sin exigir nunca el sol directo, siendo una opción elegante y resistente.

A diferencia de las especies más delicadas, estas plantas comparten características que las vuelven aptas para principiantes o adultos mayores que buscan compañía verde sin complicaciones. No necesitan sol directo, tienen mecanismos para gestionar el agua y toleran ambientes cerrados.

Aunque muchos no lo crean, la causa principal de muerte de estas plantas no es el olvido, sino el exceso de cariño. Regarlas todos los días o moverlas constantemente de lugar genera un estrés que termina pudriéndolas.