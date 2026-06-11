Estas son las plantas más populares a la hora de cuidar el hígado

Las plantas que cuidan el hígado y que han pasado de la tradición a las conversaciones sobre bienestar. Muchos las tienen en casa.

El hígado trabaja sin descanso. Este órgano participa en funciones esenciales como el procesamiento de nutrientes, la producción de sustancias necesarias para el organismo y la eliminación de compuestos de desecho. Por eso, ciertas plantas han sido utilizadas durante generaciones.

Plantas que suelen asociarse con el cuidado del hígado Entre las más conocidas se encuentra el diente de león. Esta planta forma parte de numerosas tradiciones herbales y suele consumirse en infusiones. Su popularidad se mantiene gracias a su relación histórica con el apoyo a los procesos digestivos y al funcionamiento hepático.

plantas La cúrcuma también ocupa un lugar destacado. Su compuesto más estudiado es la curcumina, una sustancia presente en la raíz que ha despertado el interés de investigadores durante los últimos años. Además de utilizarse en la cocina, muchas personas la consumen como parte de su rutina diaria.

Otra planta muy valorada es la alcachofa. Sus hojas contienen compuestos naturales que han sido objeto de diversos estudios relacionados con la digestión y el bienestar del hígado. Por esta razón, continúa siendo una de las opciones más mencionadas cuando se habla de salud hepática.

plantas Antioxidantes El té verde también aparece con frecuencia en este tipo de listas. Rico en antioxidantes naturales, forma parte de una de las bebidas más consumidas del mundo. Su presencia en hábitos saludables ha aumentado debido a las investigaciones que analizan sus posibles beneficios para distintos sistemas del organismo.