Perfectas para cubrir paredes: tres plantas con flores que pocos conocen

Para transformar un muro o pared, las plantas trepadoras con flores perfumadas y crecimiento rápido son ideales. Descubrí tres variedades únicas.

Mejorar el jardín o el exterior de la casa no siempre requiere una gran inversión. En muchos casos, basta con elegir las plantas adecuadas para transformar por completo un muro, una reja o una pared. Algunas especies trepadoras, además de aportar color, llenan el ambiente de una agradable fragancia.

Si bien existe una amplia variedad de plantas trepadoras, no todas combinan flores perfumadas, un crecimiento que no dañe las superficies y un mantenimiento sencillo. Entre las opciones más recomendadas para quienes buscan embellecer sus espacios se destacan tres especies: Dipladenia, Trachelospermum jasminoides y Buganvilla.

Jazmín de leche, la planta trepadora que no puede faltar El Trachelospermum jasminoides, también conocido como jazmín de leche o jazmín estrella, es una de las plantas trepadoras más elegidas por su rápido crecimiento, su resistencia y el intenso perfume de sus flores. Es ideal para quienes buscan que el jardín o el patio tengan un aroma agradable durante gran parte de la temporada cálida.

Sus hojas de color verde oscuro y brillante contrastan con sus flores blancas en forma de hélice, que aparecen desde la primavera y se mantienen hasta el verano. Puede cubrir paredes, muros, pérgolas o rejas siempre que cuente con un soporte para trepar.

El jazmín de leche perfuma el jardín con sus flores blancas durante la primavera y el verano. Foto: Fuente: freepik Dipladenia, de crecimiento rápido y flores con forma de trompeta La Dipladenia también sobresale por su crecimiento veloz sobre rejas, cercos y paredes. Es una excelente opción para quienes desean incorporar color al jardín, ya que produce flores en forma de trompeta agrupadas en pequeños ramilletes y disponibles en tonos como blanco, rosa y rojo.