Perfectas para cubrir paredes: tres plantas con flores que pocos conocen
Para transformar un muro o pared, las plantas trepadoras con flores perfumadas y crecimiento rápido son ideales. Descubrí tres variedades únicas.
Mejorar el jardín o el exterior de la casa no siempre requiere una gran inversión. En muchos casos, basta con elegir las plantas adecuadas para transformar por completo un muro, una reja o una pared. Algunas especies trepadoras, además de aportar color, llenan el ambiente de una agradable fragancia.
Si bien existe una amplia variedad de plantas trepadoras, no todas combinan flores perfumadas, un crecimiento que no dañe las superficies y un mantenimiento sencillo. Entre las opciones más recomendadas para quienes buscan embellecer sus espacios se destacan tres especies: Dipladenia, Trachelospermum jasminoides y Buganvilla.
Jazmín de leche, la planta trepadora que no puede faltar
El Trachelospermum jasminoides, también conocido como jazmín de leche o jazmín estrella, es una de las plantas trepadoras más elegidas por su rápido crecimiento, su resistencia y el intenso perfume de sus flores. Es ideal para quienes buscan que el jardín o el patio tengan un aroma agradable durante gran parte de la temporada cálida.
Sus hojas de color verde oscuro y brillante contrastan con sus flores blancas en forma de hélice, que aparecen desde la primavera y se mantienen hasta el verano. Puede cubrir paredes, muros, pérgolas o rejas siempre que cuente con un soporte para trepar.
Dipladenia, de crecimiento rápido y flores con forma de trompeta
La Dipladenia también sobresale por su crecimiento veloz sobre rejas, cercos y paredes. Es una excelente opción para quienes desean incorporar color al jardín, ya que produce flores en forma de trompeta agrupadas en pequeños ramilletes y disponibles en tonos como blanco, rosa y rojo.
Además de su valor ornamental, es una planta resistente y de bajo mantenimiento. Se desarrolla mejor en lugares con abundante luz solar y, durante el verano, necesita riegos frecuentes, especialmente si se cultiva en maceta.
Buganvilla, la planta trepadora clásica
La Buganvilla es una de las plantas trepadoras más populares para decorar jardines, fachadas y muros gracias a su espectacular floración. Aunque muchos creen que sus flores son los llamativos pétalos de colores, en realidad se trata de brácteas que rodean pequeñas flores blancas.
Se caracteriza por su crecimiento vigoroso y por ofrecer una explosión de color en tonos fucsia, violeta, rojo, naranja, blanco o rosa durante la primavera y el verano. Es una especie muy resistente a las altas temperaturas y a los períodos de sequía, por lo que requiere pocos cuidados una vez establecida. Para lograr una floración abundante, necesita varias horas de sol directo al día y una poda ocasional para controlar su crecimiento.