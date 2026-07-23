Los cuidados que necesita un limonero en maceta para dar más frutos

Estos son los cuidados básicos de un limonero para tenerlo en buenas condiciones y que comience a producir frutos.

Al momento de elegir un árbol frutal para el hogar, el limonero suele ser uno de los favoritos. Además de aportar un toque decorativo con su follaje siempre verde, es una planta relativamente fácil de cuidar y, con el paso del tiempo, puede ofrecer una abundante cosecha de limones.

Para que crezca sano y produzca frutos, el limonero necesita una buena exposición al sol. Los especialistas en jardinería recomiendan que reciba entre 6 y 8 horas de luz solar directa por día. Durante el invierno también es importante protegerlo de las heladas y de los vientos intensos, ya que las bajas temperaturas pueden afectar su desarrollo.

Si se cultiva en maceta, conviene elegir un recipiente de 40 a 50 centímetros de diámetro, con una capacidad aproximada de 100 litros, y asegurarse de que tenga un buen sistema de drenaje. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces y perjudicar el crecimiento del árbol.

El limonero es un árbol que puede tenerse en jardines pequeños o balcones con mucha luz. Foto: Shutterstock Cómo lograr que el limonero dé frutos más rápido El tiempo que tarda un limonero en producir depende de su origen. Los ejemplares injertados, que son los que habitualmente se compran en viveros, pueden comenzar a dar limones entre los 2 y 3 años. En cambio, si fue cultivado desde semilla, la espera puede extenderse hasta 7 años.

Sin embargo, algunos cuidados ayudan a estimular la producción de frutos. Además de una buena ubicación y un riego moderado, los especialistas recomiendan aportar nutrientes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Entre los fertilizantes caseros más utilizados se encuentran las cenizas de madera y los preparados elaborados con cáscaras de huevo y de banana.