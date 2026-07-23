El escudo energético en tu hogar con esta planta muy fácil de conseguir

Tu casa debe ser un lugar de paz y descanso. Proteger la energía del hogar es fácil si aplicas un método ancestral con esta planta que muchos usan hoy.

Sientes que el ambiente de tu casa es pesado al cruzar la puerta de entrada . Un simple vegetal puede transformar ese espacio en un refugio lleno de tranquilidad.

Colocar ruda en el acceso principal funciona como una barrera energética para el hogar . Esta tradición antigua ayuda a filtrar todo tipo de malas intenciones y envidias.

La ruda es una planta con muchos beneficios, conócelos Foto: Flickr

Existen distintas formas de aprovechar esta planta dentro de tu rutina diaria de cuidado. Puedes colocar una maceta con la planta viva o usar unas ramitas secas.

La ubicación de este amuleto vegetal es el detalle clave para lograr resultados. Sitúa la ruda en el lado izquierdo mirando de adentro hacia afuera.

Ponerla en ese punto exacto frena cualquier mala vibración que intente entrar a tu espacio. La ruda actúa de esponja para absorber la negatividad del entorno exterior.

Además de proteger, esta especie funciona como un imán para atraer prosperidad económica constante. Su presencia estimula la vitalidad de las personas que habitan la vivienda diariamente.