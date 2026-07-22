El secreto para lograr helechos de hojas grandes y verdes en invierno

Con sus frondas exuberantes y su estética verde intenso, los helechos se mantienen como las plantas preferidas para decorar interiores. Sin embargo, no siempre es sencillo conservar su salud, especialmente en invierno . En jardinería señalan que el éxito está en tres pilares.

Para que el helecho despliegue hojas anchas y vibrantes, la ubicación es determinante. Es una planta que requiere una claridad abundante, sin embargo, el sol directo quema las frondas volviéndolas marrones, mientras que la penumbra frena su crecimiento. La regla general es situarlo en un ambiente luminoso donde se pueda leer sin encender una lámpara.

Esta especie agradece un rango térmico estable de 18 a 24 °C, lejos de corrientes de aire o ventanas con cambios bruscos de temperatura.

El mayor desafío al cultivar helechos en interiores suele ser la sequedad del aire . Estas plantas prosperan mejor en entornos con un nivel de humedad superior al 60%.

Para sostener el sustrato apenas húmedo sin encharcar, los especialistas sugieren recurrir a macetas de autorriego o sumar musgo sphagnum en la superficie de la tierra, un aliado clave para retener el agua cerca del sistema radicular.

En cuanto al desarrollo del follaje, responde de forma óptima a la aplicación moderada de fertilizantes líquidos balanceados (con proporciones orientadas al desarrollo foliar, como 3-1-2) o barritas orgánicas durante su fase activa.

El invierno representa la etapa más crítica debido al uso de calefacciones, que resecan los ambientes y marchitan las puntas de las hojas. Para contrarrestar este efecto, se recomienda rociar las hojas con agua tibia, colocar la maceta sobre un plato con piedras y agua, evitando que la base toque directamente el líquido.

Asimismo, en época invernal la planta ralentiza su ritmo, por lo que los riegos deben espaciarse. Es indispensable comprobar la tierra introduciendo un dedo antes de aportar agua: el exceso genera pudrición en las raíces, una de las causas más frecuentes de pérdida de la planta.