Los secretos para lavar el acolchado en el lavarropas sin arruinarlo

Cada cambio de temporada muchos intentan lavar el acolchado en el lavarropas , sin embargo no tienen cuidados en la limpieza para que no se rompa. Es importante considerar la capacidad del aparato y el tipo de relleno de la prenda.

Los especialistas en cuidado textil confirman que es posible lavarlo en casa siempre que se tengan en cuenta algunos cuidados.

El primer paso indispensable es la lectura de las instrucciones del fabricante. La viabilidad del lavado mecánico depende directamente de la composición del acolchado. Los que son aptos para máquinas son aquellos confeccionados con rellenos sintéticos o fibra poliéster, diseñados para resistir ciclos de agua. Mientras que los que van a la tintorería son los modelos con pluma natural, detalles bordados o telas delicadas que requieren procesos de limpieza en seco.

En cuanto a la capacidad del electrodoméstico , se aconseja contar con lavarropas de 10 kilos de carga o más para piezas de gran tamaño (dos plazas o king size).

Introducir una prenda apelmazada fuerza el motor del lavarropas y genera un desgaste prematuro en los amortiguadores. Además, si el agua y el jabón no circulan con espacio, la limpieza resulta deficiente.

Consejos

Para proteger las fibras y asegurar un lavado eficiente, conviene aplicar algunas pautas como seleccionar programas para Ropa de cama o Prendas voluminosas. También se aconseja utilizar agua fría o tibia para prevenir que las telas sufran encogimiento o desgaste.

Otra opción es aplicar dosis moderadas. Un exceso de detergente deja residuos atrapados en el interior del relleno que luego provocan manchas. Por último, evitar el uso excesivo, ya que recubre las fibras sintéticas y les resta la esponjosidad y soltura original.

Para el secado en la máquina secadora se debe programar temperatura baja e incorporar pelotas de secado (o de tenis limpias) dentro del tambor para sacudir el relleno y evitar que se formen pelotas de fibra. Si se opta por el secado al aire libre, lo ideal es tender el acolchado de forma horizontal en una superficie amplia y girarlo periódicamente para asegurar una aireación pareja en todas sus capas.