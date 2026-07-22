"Uno piensa por ambos": la frase de Sigmund Freud que explica qué hay detrás del acuerdo absoluto

La psicología explica que el acuerdo absoluto en una pareja puede deberse a la falta de identidad propia o al miedo al conflicto, afectando la honestidad y autenticidad.

Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, dejó unas cuantas frases que resuenan hasta hoy y permiten analizar nuestros comportamientos. Con el auge de la redes sociales, en el último tiempo ha cobrado fuerza: "Si dos indviduos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos".

En pocas palabras, la frase significa que el acuerdo absoluto y constante entre dos personas no es natural. Si la coincidencia se presenta a menudo significa que una persona ha dejado de lado sus opiniones para darle siempre la razón al otro. Este comportamiento no es ameno, sino que revela una dinámica de poder asimétrica y un fuerte temor al conflicto.

La explicación de la psicología Según la psicología, el acuerdo constante ocurre por varias razones. En primer lugar, porque uno de los miembros no ha desarrollado una identidad independiente de la otra persona. En segundo lugar, porque se prioriza la "paz" de la relación por encima de la honestidad y la autenticidad.

Para que una relación sea duradera cada uno debe respetar su pensamiento. Archivo Aunque la coincidencia puede darse ocasionalmente, la realidad es que el pensamiento humano es complejo, único y está condicionado por experiencias individuales. Por eso, las diferencias son un indicador de que ambos miembros de una relación están usando su propia cabeza.