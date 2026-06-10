Las 5 plantas trepadoras que crecen en casa y cubren paredes, rejas y pérgolas

Transformá tu jardín sin gastar de más con estas 5 plantas trepadoras que adornan muros y estructuras, aportando color y vida durante todo el año.

Las plantas trepadoras son la solución perfecta para sumar verde en el jardín. Foto: Archivo

Transformar el jardín no siempre tiene que ir de la mano con gastar dinero en pintura y reformas. En muchos casos, las plantas trepadoras son una de las mejores alternativas para decorar paredes, pérgolas o rejas. Todo depende de la variedad que elijamos.

Verde en altura: cómo elegir la trepadora ideal Antes de tomar una decisión, la clave está en saber qué estructura queremos tapar y cuántas horas de sol directo recibe esa parte del hogar. Mientras encontramos especies que se trepan solas a muros, otras necesitan un empujón más o tutores para guitar su crecimiento.

La Santa Rita es una de las enredaderas más populares, pero guarda muchos secretos. Foto: Pinterest Hay plantas trepadoras que son ideales para tener y decorar los espacios. Foto: Pinterest Pinterest Enamorada del muro (Ficus pumila) Es la reina indiscutida para trepar paredes. Tiene hojas pequeñas y aporta un verde intenso en el jardín. Esta planta trepadora se adhiere sola a los ladrillos sin necesidad de atarla, cubriendo superficies por completo de forma rápida.

Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides) Una planta ideal para rejas y pérgolas. Es ideal para épocas de invierno ya que tolera el frío manteniendo sus hojas verdes todo el año. Aunque lo mejor llega en primavera con una floración blanca con un perfume que inunda todo el ambiente.

Santa Rita (Bougainvillea) Para quienes deseen tener una explosión de color en el jardín, la Santa Rita es la opción perfecta. Aunque tiene espinas y necesita que se guien las ramas, es resistente y tolera muchas horas de sol.