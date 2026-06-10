Las 5 plantas trepadoras que crecen en casa y cubren paredes, rejas y pérgolas
Transformá tu jardín sin gastar de más con estas 5 plantas trepadoras que adornan muros y estructuras, aportando color y vida durante todo el año.
Transformar el jardín no siempre tiene que ir de la mano con gastar dinero en pintura y reformas. En muchos casos, las plantas trepadoras son una de las mejores alternativas para decorar paredes, pérgolas o rejas. Todo depende de la variedad que elijamos.
Verde en altura: cómo elegir la trepadora ideal
Antes de tomar una decisión, la clave está en saber qué estructura queremos tapar y cuántas horas de sol directo recibe esa parte del hogar. Mientras encontramos especies que se trepan solas a muros, otras necesitan un empujón más o tutores para guitar su crecimiento.
Enamorada del muro (Ficus pumila)
Es la reina indiscutida para trepar paredes. Tiene hojas pequeñas y aporta un verde intenso en el jardín. Esta planta trepadora se adhiere sola a los ladrillos sin necesidad de atarla, cubriendo superficies por completo de forma rápida.
Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides)
Una planta ideal para rejas y pérgolas. Es ideal para épocas de invierno ya que tolera el frío manteniendo sus hojas verdes todo el año. Aunque lo mejor llega en primavera con una floración blanca con un perfume que inunda todo el ambiente.
Santa Rita (Bougainvillea)
Para quienes deseen tener una explosión de color en el jardín, la Santa Rita es la opción perfecta. Aunque tiene espinas y necesita que se guien las ramas, es resistente y tolera muchas horas de sol.
Hiedra (Hedera helix)
Una planta trepadora para quienes deseen un jardín más rústico. Es ideal para rincones con mucha sombra o donde el sol directo no llega. Crece rápido y es ideal para tapar muros viejos o linderos de forma prolija.
Pasionaria (Passiflora)
Una trepadora nativa muy vigorosa que da unas flores exóticas espectaculares. Se enrieda sola en alambres o rejas gracias a sus zarcillos y atrae mariposas al jardín.
El secreto para un crecimiento rápido y fuerte
Para lograr que estas especies cumplan su función de cobertura en poco tiempo, el gran secreto radica en el riego a conciencia durante el primer año y una guía constante de las primeras ramas. Al dirigir los brotes nuevos de manera horizontal al principio, se estimula que la planta ramifique desde la base y no quede "pelada" abajo.