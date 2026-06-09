Las tres plantas aromáticas que pueden mantener alejadas a las ratas
Alejar a las ratas de tu jardín es posible con tres plantas aromáticas que, además de decorar, repelen roedores por la intensidad de sus aromas naturales.
Las plantas del jardín hacen mucho más que decorar; muchas de ellas esconden propiedades y usos profundos. En el caso de las aromáticas, además de sazonar comidas y tragos, cumplen una función clave que muchos van a agradecer: funcionan como un potente repelente natural para espantar a las ratas gracias a la intensidad de sus aromas.
Entre las plantas aromáticas que podemos usar con este fin, se destacan algunas especiales como la menta, la lavanda y la ruda. Estas tres tienen actúan como un fuerte repelente para insectos y roedores además de aportar belleza. A continuación, te contamos cuál es la mejor manera de utilizarlas.
Tres plantas para espantar a insectos y roedores del jardín
- Menta: una de las plantas aromáticas que no puede faltar en el jardín. Poner macetas cerca de puertas y ventanas puede ayudar a espantar roedores. Otro uso es utilizando algodón impregnado con aceite esencial de menta donde se sospeche actividad.
- Lavanda: esta hermosa planta además de perfumar el jardín, actúa como barrera natural de muchas plagas. Se recomienda ubicar macetas en zonas estratégicas o colocar pequeños ramos secos en alacenas.
- Ruda: planta clásica que ayuda a repeler roedores por su aroma fuerte y amargo. Se debe plantar en el exterior y en un lugar donde su crecimiento no suponga un contacto constante, ya que su aceite puede ser levemente irritante para la piel.
Peligros de las ratas en el jardín
Si bien las ratas siempre intentan huir de los humanos, en nuestros hogares y jardines buscan comida y refugio. El riesgo son las enfermedades que pueden transmitir tales como rabia, cólera, peste, hepatitis o la salmonela. Pero también, el peligro radica en su capacidad de roer materiales como hormigón, aluminio, plástico, madera, cartón y otros elementos que pueden causar daños estructurales en casa.