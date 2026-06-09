Las tres plantas aromáticas que pueden mantener alejadas a las ratas

Alejar a las ratas de tu jardín es posible con tres plantas aromáticas que, además de decorar, repelen roedores por la intensidad de sus aromas naturales.

Las plantas del jardín hacen mucho más que decorar; muchas de ellas esconden propiedades y usos profundos. En el caso de las aromáticas, además de sazonar comidas y tragos, cumplen una función clave que muchos van a agradecer: funcionan como un potente repelente natural para espantar a las ratas gracias a la intensidad de sus aromas.

Entre las plantas aromáticas que podemos usar con este fin, se destacan algunas especiales como la menta, la lavanda y la ruda. Estas tres tienen actúan como un fuerte repelente para insectos y roedores además de aportar belleza. A continuación, te contamos cuál es la mejor manera de utilizarlas.