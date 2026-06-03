Ni tierra ni macetas: las cuatro plantas que crecen en agua y decoran el hogar

Cuatro plantas ideales para quienes buscan incorporar decoración natural en casa sin dedicar demasiado tiempo a los cuidados.

Las plantas que crecen en agua son una alternativa práctica y decorativa para el hogar. Fuente: Ia Gemini.

Decorar la casa con plantas en agua, en lugar de utilizar macetas, ofrece múltiples beneficios, sobre todo para quienes se están iniciando en la jardinería. Los cuidados que requieren son mínimos y, además, pueden pasar semanas enteras en las que estas sigan creciendo y ornamentando los ambientes sin exigir mayores esfuerzos.

Inclusive, estas plantas pueden seguir creciendo en invierno y suman calidez y más vida a los ambientes de casa. A continuación, cuatro especies que no pueden faltar en tu hogar.

Filodendro - shutterstock Filodendro, bambú de la suerte y aglaonema entre las plantas que pueden desarrollarse durante meses en agua. Foto: Shutterstock

Las 4 especies ideales para tener en agua Poto (Potus): es la planta reina de la hidroponía. Sus guías colgantes crecen a gran velocidad en recipientes con agua. Solo se necesita cortar un esqueje sano por debajo de un nodo o nudo y sumergirlo para ver cómo echa raíces en pocos días, tolerando muy bien los ambientes con calefacción.

Filodendro (Philodendron): con sus características hojas en forma de corazón y su color verde intenso, esta especie se adapta perfectamente a vivir en agua de forma permanente. Agradece los espacios luminosos del hogar, aunque sin sol directo, convirtiéndose en una opción muy ornamental.