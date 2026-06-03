Ni tierra ni macetas: las cuatro plantas que crecen en agua y decoran el hogar
Cuatro plantas ideales para quienes buscan incorporar decoración natural en casa sin dedicar demasiado tiempo a los cuidados.
Decorar la casa con plantas en agua, en lugar de utilizar macetas, ofrece múltiples beneficios, sobre todo para quienes se están iniciando en la jardinería. Los cuidados que requieren son mínimos y, además, pueden pasar semanas enteras en las que estas sigan creciendo y ornamentando los ambientes sin exigir mayores esfuerzos.
Inclusive, estas plantas pueden seguir creciendo en invierno y suman calidez y más vida a los ambientes de casa. A continuación, cuatro especies que no pueden faltar en tu hogar.
Las 4 especies ideales para tener en agua
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Poto (Potus): es la planta reina de la hidroponía. Sus guías colgantes crecen a gran velocidad en recipientes con agua. Solo se necesita cortar un esqueje sano por debajo de un nodo o nudo y sumergirlo para ver cómo echa raíces en pocos días, tolerando muy bien los ambientes con calefacción.
Filodendro (Philodendron): con sus características hojas en forma de corazón y su color verde intenso, esta especie se adapta perfectamente a vivir en agua de forma permanente. Agradece los espacios luminosos del hogar, aunque sin sol directo, convirtiéndose en una opción muy ornamental.
Bambú de la suerte (Lucky Bamboo): un clásico que estructuralmente está preparado para crecer en agua de forma indefinida. Se mantiene erguido y estético en floreros altos y angostos. Solo requiere que sus raíces estén cubiertas por unos pocos centímetros de agua para lucir impecable todo el invierno.
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Aglaonema: esta planta destaca por los llamativos matices de sus hojas, que suelen mezclar tonos verdes, blancos y hasta rosados. Es sumamente resistente a la escasez de luz natural, una condición muy frecuente en los interiores durante la temporada invernal.
Qué tener en cuenta para cuidar estas plantas en invierno
Aunque estas especies pueden desarrollarse perfectamente en agua, durante el invierno conviene renovar el líquido cada una o dos semanas para evitar la proliferación de bacterias y mantener las raíces saludables. También es recomendable ubicarlas en espacios con buena luz natural, pero lejos de corrientes de aire frío o fuentes de calor directo como estufas y radiadores. De esta manera, además de mantenerse en buen estado, seguirán aportando un toque de decoración natural y frescura a los ambientes del hogar.