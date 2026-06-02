El truco para multiplicar un potus en casa: dónde cortar para que vuelva a crecer en agua

Hay plantas que parecen estar en todas partes. En oficinas, departamentos, balcones cerrados o casas con poca luz. El potus es una de ellas. Resistente, adaptable y fácil de cuidar, se convirtió en una de las especies favoritas de quienes recién empiezan en el mundo de la jardinería. Sin embargo, lo que muchos descubren después es que también es una de las plantas más sencillas de multiplicar.

La escena suele repetirse. Una rama empieza a crecer más de la cuenta, cuelga de una repisa o se extiende por un mueble. En lugar de podarla y desecharla, existe una alternativa mucho más interesante: convertir ese fragmento en una nueva planta. Para lograrlo, lo más importante es saber exactamente dónde realizar el corte.

Quienes tienen experiencia con el potus suelen prestar atención a unos pequeños bultos que aparecen a lo largo de los tallos . Se trata de los nudos, una estructura fundamental para la reproducción de la planta. De allí nacen las hojas y también las raíces aéreas que permiten generar nuevos ejemplares.

Por ese motivo, el corte debe realizarse siempre unos centímetros por debajo de un nudo. Si el segmento elegido no contiene esta estructura, las posibilidades de que desarrolle raíces disminuyen considerablemente. Lo ideal es seleccionar una rama sana, con varias hojas y al menos uno o dos nudos visibles.

El potus es ideal para cultivar en agua usando la técnica de la hidroponía.

El potus es ideal para cultivar en agua usando la técnica de la hidroponía. Foto: Littlegarden

Una vez realizado el corte, el esqueje puede colocarse en un recipiente con agua limpia. En pocos días comenzarán a aparecer las primeras raíces. Cuando alcancen algunos centímetros de longitud, ya estará listo para ser trasplantado a una maceta con sustrato.

Agua o tierra: las dos opciones posibles

Aunque el método del agua es el más popular porque permite observar el crecimiento de las raíces, no es la única alternativa. Muchas personas optan por colocar directamente el esqueje en tierra húmeda desde el primer momento.

Ambos sistemas funcionan correctamente siempre que la planta reciba buena iluminación indirecta y se mantenga protegida de las temperaturas extremas. Lo importante es evitar el exceso de agua y garantizar un ambiente estable durante las primeras semanas de desarrollo.

El potus suele responder rápidamente cuando las condiciones son favorables. Esa facilidad explica por qué es una de las especies más recomendadas para quienes quieren iniciarse en la propagación de plantas sin demasiadas complicaciones.

Una planta que no deja de ganar seguidores

Más allá de su capacidad para reproducirse con facilidad, el potus mantiene su popularidad por otras razones. Tolera espacios con poca luz, requiere riegos moderados y puede adaptarse tanto a interiores como a galerías protegidas. Además, su crecimiento rápido permite transformar cualquier rincón de la casa en un espacio más verde en poco tiempo.

Por eso, muchos aficionados aprovechan cada poda para obtener nuevas plantas. Algunas terminan decorando otros ambientes del hogar y otras se convierten en regalos para familiares y amigos. Lo cierto es que detrás de esa planta aparentemente común existe una característica que la vuelve especial: la capacidad de multiplicarse con una facilidad sorprendente cuando se realiza el corte correcto.

Con apenas una tijera, un recipiente con agua y algo de paciencia, una sola planta puede convertirse en varias. Y ese pequeño secreto es, justamente, uno de los motivos por los que el potus sigue siendo uno de los grandes favoritos entre quienes disfrutan de la jardinería en casa.