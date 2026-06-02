La playa gigante de aguas turquesas donde nunca hace frío y es el paraíso ideal para visitar en junio

Los lugares “mágicos” no pertenecen solo al Caribe, sino que se encuentran más cerca de lo que uno cree. En junio , cuando las bajas temperaturas nos hacen quedarnos dentro de casa, las playas de Brasil se convierten en el destino perfecto para desconectar rodeado de postales únicas y el calor.

La playa Ponta Negra es ideal para visitar en junio porque se encuentra en el norte de Brasil y mantiene temperaturas agradables incluso en invierno.

Pero además de sus temperaturas, lo más destacado de Ponta Negra es su playa gigante, ideal para quienes buscan mayor privacidad en sus vacaciones, y aguas de tono azul verdoso que recuerda a las famosas postales caribeñas.

La playa con mucho lugar y aguas claras, perfecta para visitar en junio.

Una ventaja es que su oleaje varía según el sector, siendo perfecto para nadar y practicar deportes náuticos como el surf o el windsurf. Algunas zonas son más seguras para que niños pequeños disfruten del mar sin preocupaciones.

Otro gran atractivo de la zona es el Morro do Careca, conocido como el símbolo icónico de la ciudad. Se trata de una duna de arena de más de 100 metros de altura que termina directamente en el mar. Actualmente está protegida por lo que está prohibido escalar en ella para evitar su erosión.

Morro do Careca El Morro do Careca es uno de los atractivos de Ponta Negra. Shutterstock

Marea alta: precauciones para disfrutar la playa

Como mencionamos anteriormente, el oleaje del lugar cambia constantemente por lo que se recomienda tener precaución. Es fundamental informarse sobre el comportamiento diario del mar ya que durante la marea alta, el agua puede cubrir por completo la arena y reducir el espacio de la playa.