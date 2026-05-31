Escapada de invierno: la playa de Brasil ideal para ganarle al frío sin las multitudes del verano

Praia do Rosa es una de las opciones más observadas por los argentinos. En junio y julio, cuando el invierno se hace sentir con fuerza en el país, este rincón de Brasil se convierte en el destino perfecto para quienes buscan una escapada con paisajes imponentes y sin gastar de más.

Darle una oportunidad a esta playa brasileña durante los meses de frío es ideal para quienes buscan una experiencia radicalmente distinta a la del verano. En esta época, el pueblo se transforma en un refugio de paz que invita a desconectar por completo, lejos de las típicas multitudes de la temporada alta.

Durante junio y julio, las temperaturas oscilan entre los 14°C y los 21°C . Los días suelen ser frescos, ventosos pero muy soleados.

Durante la temporada baja, las playas están desiertas para caminar tranquilo y no vas a tener problemas para estacionar cerca de la costa no hacer reservas con demasiada anticipación para disfrutar de los mejores restaurantes.

Argentina cuenta con vuelos directos a Brasil y ahora es mucho más fácil lelgar.

El "Lado B": pesca artesanal y caminatas por los morros

La mayoría de los turistas confirman que en junio comienza la temporada de la pesca de la tainha (también conocida como la pesca tradicional de lisa). Los pescadores locales trabajan con redes artesanales a la orilla del mar, ofreciendo un espectáculo que muy pocos turistas de verano logran apreciar.

Asimismo, el clima fresco es el aliado perfecto para hacer senderismo y caminatas por los morros sin sufrir el calor sofocante de la temporada estival.

Praia do Rosa La playa de Brasil con muy pocos turistas y precios bajos durante junio y julio. Embratur

El tip clave: cambiar el mar por el confort de las posadas

Como claramente no es una época pensada para bañarse en el mar, el secreto de este viaje está en trasladar la experiencia al alojamiento. Los viajeros frecuentes recomiendan invertir en posadas que estén preparadas para el invierno y que ofrezcan servicios de confort como: