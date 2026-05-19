La playa de Brasil más barata para viajar en junio desde Argentina

Viajar a Brasil en junio obliga a mirar algo más que la postal. El precio del pasaje, la posibilidad de ir en auto, el costo del alojamiento y el clima cambian por completo la ecuación. En esa comparación, Florianópolis y Praia do Rosa aparecen como las alternativas más convenientes para argentinos que buscan playa sin gastar de más.

La diferencia está en el tipo de viaje. El sur brasileño resulta más accesible por distancia y conectividad, mientras que Natal, en el nordeste, ofrece temperaturas más altas y un mar más disfrutable en pleno invierno argentino. En otras palabras: si el objetivo principal es ahorrar, gana Santa Catarina; si la prioridad es calor de playa, el norte tiene ventaja.

Florianópolis sigue siendo una de las puertas de entrada más elegidas por los argentinos que viajan a Brasil. Tiene vuelos directos desde Buenos Aires, mayor oferta aérea que otros destinos de playa y, además, permite combinar la llegada con traslados hacia localidades cercanas como Praia do Rosa, ubicada a unos 90 kilómetros al sur de la capital catarinense. Esa cercanía también explica por qué muchos viajeros del litoral argentino o de provincias del centro optan por llegar en auto o micro, una alternativa que puede reducir fuerte el presupuesto total.

Los valores actuales muestran esa diferencia. Kayak registra vuelos de Buenos Aires a Florianópolis desde $204.334 y menciona opciones de ida y vuelta desde $210.335, con varias aerolíneas que operan la ruta. GOL, por su parte, muestra tarifas de ida y vuelta Buenos Aires-Florianópolis para junio desde $483.512,90, aunque estos precios cambian según fecha, disponibilidad y equipaje incluido.

El clima, el gran punto en contra del sur

El ahorro tiene una contracara: junio no es el mes más playero en Florianópolis. Las temperaturas promedio se ubican entre los 13 y los 20 grados, con jornadas frescas, viento y menor actividad típica de verano. Para quienes buscan caminar, recorrer playas, hacer senderismo, surf o una escapada tranquila, puede ser una buena opción. Para quienes esperan calor constante y baños largos en el mar, el destino puede quedar corto.

Praia do Rosa, en cambio, suma otro atractivo: es más pequeña, con una impronta natural y una oferta de alojamientos que, fuera de temporada, suele ser más flexible. En los últimos meses volvió a instalarse entre los destinos de Brasil más mencionados por viajeros argentinos, especialmente por su combinación de playa, paisaje, vida nocturna moderada y cercanía con Florianópolis.

Natal, más cálido pero menos económico

Natal representa la otra cara de la comparación. En junio mantiene temperaturas cercanas a los 29 grados de máxima y mínimas alrededor de los 23 grados, por lo que ofrece un clima mucho más compatible con vacaciones de playa. Sin embargo, la distancia desde Argentina encarece el aéreo y puede exigir más planificación. Despegar informa vuelos Buenos Aires-Natal desde US$466, mientras que Kayak registra ida y vuelta desde $476.495.

También hay que considerar que junio forma parte del período más húmedo en Natal. Turismocity señala que la temporada de lluvias va de abril a julio, con mayo y junio entre los meses más lluviosos, aunque muchas veces se trata de chaparrones intensos y pasajeros. Por eso, el destino puede ser ideal para quienes quieren calor, pero no necesariamente para quienes buscan el viaje más barato desde Argentina.

Florianópolis y Praia do Rosa son las opciones más baratas para viajar en junio desde Argentina, sobre todo si se prioriza el costo final del viaje. Natal queda como una alternativa superior en clima, pero con pasajes generalmente más caros. Para ahorrar, conviene viajar entre semana, comparar salidas desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Montevideo, activar alertas de precios y revisar siempre si la tarifa incluye equipaje.