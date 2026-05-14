La playa de Brasil ideal para viajar en mayo por calor y precio

Viajar a Brasil en mayo exige mirar más que una foto de playa . El clima, las lluvias y los precios cambian mucho según la zona, y no todos los destinos ofrecen la misma ecuación. En ese mapa, Porto Seguro y Arraial d’Ajuda , en Bahía, aparecen como una de las opciones más equilibradas.

La recomendación se sostiene por dos motivos concretos: todavía hay calor de playa y mayo suele ser un mes más conveniente para alojarse. En Porto Seguro, el pronóstico para estos días muestra máximas cercanas a los 29° , mientras que distintas plataformas de viaje ubican a mayo entre los meses más baratos para hospedarse en la ciudad.

Porto Seguro funciona como base práctica para quienes quieren cuidar el presupuesto. Tiene más oferta hotelera, más opciones para comer, mejor conectividad y una estructura turística amplia. Esa diferencia puede pesar mucho frente a destinos más caros o exclusivos , como Fernando de Noronha, Trancoso o Jericoacoara, donde el alojamiento y la logística suelen elevar el costo total del viaje.

Arraial d’Ajuda, en cambio, suma el costado más encantador del plan. Está cerca de Porto Seguro y permite disfrutar playas como Mucugê, Pitinga y otras zonas de mar claro, bares frente al agua y calles con movimiento turístico. La estrategia más conveniente es hacer base en Porto Seguro si la prioridad es gastar menos, y cruzar o moverse hacia Arraial para pasar el día.

Por qué mayo puede ser un buen mes para viajar

Mayo queda fuera de los picos fuertes de enero, febrero y julio. Eso ayuda a encontrar mejores valores y menos concentración de turistas. Según Expedia, los meses más baratos para alojarse en Porto Seguro son mayo, junio y agosto, en comparación con diciembre, enero y febrero, cuando los precios suelen subir.

El clima también acompaña. En mayo, Porto Seguro mantiene temperaturas agradables, con promedios cercanos a los 27° durante el día y noches templadas. Puede haber chaparrones, como ocurre en buena parte del litoral brasileño, pero no se trata de un destino frío ni de una playa que pierda atractivo en esta época.

Qué destinos conviene dejar para otro momento

Florianópolis puede ser una gran opción en verano, pero no es la mejor elección si la prioridad es calor en mayo. Para esta semana, el pronóstico muestra máximas entre 19° y 23°, con noches frescas. Además, la temperatura del mar en mayo ronda los 22,3°, una marca que puede resultar fría para quienes buscan una experiencia más tropical.

Maceió y Maragogi, por su parte, conservan temperaturas más altas, pero mayo cae dentro de un período más lluvioso en Alagoas. En Maceió, los registros climáticos de mayo muestran alrededor de 206 milímetros de lluvia y unos 11 días lluviosos en el mes, un dato que puede afectar la experiencia si el objetivo principal es playa todos los días.

Por eso, para viajar ahora, la mejor recomendación es Porto Seguro con escapadas a Arraial d’Ajuda. No es el destino más lujoso ni el más promocionado de Brasil, pero ofrece una fórmula muy atractiva: calor, playas lindas, buena infraestructura, precios más moderados y una logística simple para moverse sin gastar de más.