Las playitas de Luján: el paso clave para que aprueben la cesión de los terrenos por 20 años

El acuerdo entre el municipio de Luján de Cuyo y Mendoza por los terrenos en los que se encuentran ubicadas las " playitas" de Luján y de El Carrizal avanza y toma carácter legislativo. Los contratos rubricados, que buscan extender la cesión por 20 años y fueran publicados en el Boletín Oficial, deben ser aprobados en ambas cámaras.

En el caso de la playita de El Carrizal, cabe resaltar que originalmente se había firmado un contrato de comodato en el que Provincia le cedía a Luján el predio colindante al dique por un periodo de tres años. Esto había sucedido en 2024.

Sin embargo, apenas unos meses después, en marzo de 2025, el Gobierno provincial y el municipio firmaron una extensión por otros 20 años, plazo que comienza a contabilizarse una vez que la Legislatura lo apruebe. En la adenda del contrato se argumenta que esta prórroga se rubricó para "dar seguridad jurídica a futuros inversores y poder cumplir con el objetivo" planteado originalmente.

El contrato que cede por 20 años los terrenos en donde se encuentra Playa El Carrizal debe ser aprobado por la Legislatura.

Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobado en el decreto Nª2615, el predio debe estar destinado a uso turístico, recreativo o cultural. En esa línea, el municipio está autorizado a realizar las mejoras que crea pertinente para la explotación del espacio, e incluso puede ceder la explotación del espacio a terceros, siempre que sea para fines turísticos, recreativos o culturales.

La playita de El Carrizal cuenta con acceso al dique, pero también tiene tres piletas de 24, 22 y 20 metros de diámetro. Cada una de estas piscinas contiene 30 sombrillas. El balneario también tiene estacionamiento para 400 autos, un módulo de control de ingreso, baños, guardavidas y seguridad permanente.

Luján, que buscaba replicar el fenómeno de Luján Playa, habilitó un nuevo espacio de características similares para atraer turistas y visitantes a la región, además de brindar otro sitio de esparcimiento.

Luján Playa también busca asegurar su terreno

En paralelo, avanza también el proceso legislativo para la aprobación del contrato justamente del predio donde funciona Luján Playa, el otro espacio que Provincia le cedió al municipio, ubicado en el kilómetro 25 de la ruta 82.

En este caso, el Mendoza le había cedido el predio a Luján por un periodo de 20 años, que se comienzan a contabilizar a partir de que ambas cámaras de la Legislatura de Mendoza dé el visto bueno.

mendoza verano playa lujan (1).JPG Luján Playa fue uno de los primeros espacios de este tipo en la provincia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cabe recordar que la playita de Luján fue inaugurada en 2016 y se encuentra al margen del río Mendoza y en aquel momento fue todo un hito que marcó el camino para este tipo de espacios. El predio cuenta con infraestructura de estacionamiento, churrasqueras, sanitarios, canchas de vóley, patio de comidas, primeros auxilios y una zona delimitada y seguridad para disfrutar del agua.