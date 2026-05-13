Verisure lanza en Argentina su primer programa de pasantías para jóvenes

Verisure presentó en Argentina su Internship Program 2026 , una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios que cursan los últimos dos años de sus carreras. El programa busca incorporar jóvenes talentos a proyectos con impacto directo en el negocio y ofrecer una experiencia de aprendizaje profesional dentro de una compañía multinacional líder.

Verisure, líder mundial en alarmas monitoreadas y con más de seis años de presencia en Argentina, anunció el lanzamiento de su primer Internship Program en el país. La propuesta está orientada a estudiantes universitarios de los últimos dos años de Recursos Humanos, Ingeniería, Derecho, Administración, Comunicación, Marketing, Finanzas y carreras afines.

La iniciativa apunta a acompañar a jóvenes en sus primeros pasos dentro del mundo laboral, con una experiencia práctica vinculada a su formación académica. Según informó la compañía, las personas seleccionadas se integrarán en junio y participarán en proyectos con impacto directo en el negocio, en un entorno diverso, dinámico e innovador.

El Internship Program 2026 de Verisure tendrá una duración de entre seis y doce meses. Durante ese período, los participantes podrán aprender de especialistas, desarrollar habilidades profesionales y conocer el funcionamiento de una organización multinacional con presencia en 18 países.

La empresa indicó que buscará perfiles curiosos, apasionados, con ganas de trabajar en equipo y de crecer en un entorno colaborativo. También se valorará especialmente el buen dominio del idioma inglés, considerado una herramienta clave para potenciar la proyección profesional de los estudiantes.

Formación, acompañamiento y desarrollo

Con más de 35 años de trayectoria en la protección de personas, hogares y comercios, Verisure sostiene que la formación y la capacitación continua son pilares centrales para el crecimiento de sus equipos y del negocio. En esa línea, el programa de pasantías se presenta como una herramienta concreta para impulsar la inserción laboral de jóvenes talentos.

“En junio, las personas seleccionadas se integrarán a nuestra organización y comenzarán un sólido recorrido de aprendizaje y crecimiento. Será una gran oportunidad para aprender y crecer en una compañía multinacional con presencia en 18 países y reconocida por su liderazgo en innovación tecnológica”, afirmó Florencia Scandale, directora de Recursos Humanos de Verisure Argentina.