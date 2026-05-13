En qué consisten las obras que se están realizando en el trazado del Metrotranvía

Las obras de modernización y ampliación del Metrotranvía ya comenzaron a sentirse con fuerza en distintos puntos del Gran Mendoza. En sectores de Ciudad y Godoy Cruz aparecieron grandes excavaciones, maquinaria pesada y cortes parciales que muestran el avance de un proyecto que busca ampliar y actualizar el sistema ferroviario urbano.

Uno de los sectores donde más se nota el movimiento es sobre las vías que atraviesan calle Mariano Moreno, en paralelo a Palero de Ciudad. Allí se realizó una extensa excavación que comienza desde la zona de Pueyrredón y continúa hacia Godoy Cruz siguiendo el recorrido ferroviario.

Trabajadores que se encuentran en el lugar confirmaron que se trata de un soterrado destinado a alojar la conexión eléctrica del Metrotranvía . La empresa CEOSA es la encargada de ejecutar estos trabajos.

En Mariano Moreno, Palero y 25 de Mayo ya se observan excavaciones y montaje de ductos para nuevas conexiones ferroviarias.

En el cruce de Mariano Moreno y Palero puede verse un enorme surco abierto sobre el pequeño espacio parquizado que acompaña las vías. Allí todavía no se colocaron estructuras definitivas, pero ya se observan montículos de tierra acumulados a un costado y una larga canaleta que acompaña todo el trazado.

La misma obra también avanza en Godoy Cruz, especialmente en la zona de calle 25 de Mayo y Pascual Segura. En ese sector los obreros continúan abriendo el mismo conducto que viene desde Capital mientras distintas máquinas trabajan rompiendo la calzada paralela a las vías.

Entre la maquinaria que opera en el lugar se destacan una perforadora de gran tamaño, similar a un taladro neumático industrial, una retroexcavadora pequeña y otros equipos de remoción de escombros y tierra. Además, ya pueden verse tubos de PVC listos para ser colocados dentro de parte de la canaleta construida junto a las vías.

Cómo avanzan las obras del Metrotranvía

metrotranvia obras ceosa en godoy cruz pascual segura y 25 de mayo (cinco) La ampliación del Metrotranvía ya modifica calles y sectores cercanos a las vías con maquinaria, zanjas y movimiento de tierra. Alf Ponce Mercado / MDZ

Estos trabajos forman parte del proyecto general de ampliación y modernización del Metrotranvía de Mendoza. Actualmente se desarrollan tres obras importantes que buscan mejorar el servicio y ampliar la cobertura del sistema ferroviario urbano.

La obra principal corresponde a las Etapas III y IV del Metrotranvía. Ese tramo permitirá conectar Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras con el Aeropuerto El Plumerillo, ampliando de manera considerable el recorrido actual.

Según la información oficial, los trabajos ya superan el 70% de avance. En varios sectores ya se observan importantes tramos de vías terminadas, además del tendido eléctrico y la instalación de subestaciones y locales técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Los demás avances del servicio

metrotranvia en movimiento boleterias sube (9) Mendoza avanza con nuevas etapas del Metrotranvía mientras también modernizan paradores y sistemas de preembarque. Alf Ponce Mercado / MDZ

Además de la extensión de las vías, también avanzan otras intervenciones vinculadas al funcionamiento diario del servicio. Entre ellas aparece la ampliación de los paradores 25 de Mayo y Pedro Molina, que serán extendidos para mejorar la operatividad y circulación de pasajeros.

A eso se suma la puesta en valor del Parador San Martín, ubicado en Godoy Cruz. Allí también se realizan trabajos de renovación para modernizar la infraestructura y adaptar el espacio al crecimiento del sistema de transporte.

Otro de los proyectos que ya muestra un fuerte grado de avance es el de los Paradores Inteligentes de Preembarque. Según los datos difundidos, la obra ronda el 90% de ejecución y ya hay 19 de los 25 paradores terminados y funcionando en distintos puntos del recorrido.