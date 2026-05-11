Paradores inteligentes y controles: qué pasa con quienes no pagan el boleto del Metrotranvía

A mediados de 2025 comenzaron a funcionar los paradores inteligentes en distintas estaciones del Metrotranvía de Mendoza. La medida se implementó luego de que el índice de evasión alcanzara niveles de hasta un pasajero sin pagar cada cuatro usuarios. Para revertir esa situación, se instalaron molinetes con sistema antisalto, con el objetivo de garantizar un mayor cumplimiento en el pago del boleto.

En Mendoza se registran cerca de 850 mil transacciones diarias en el sistema de transporte público, que moviliza unos 700 mil pasajeros por mes. En el caso del Metrotranvía, el promedio de usuarios era de aproximadamente 30 mil personas por día.

A casi un año de la incorporación de los paradores inteligentes, desde el Ente de la Movilidad Provincial ( EMOP ) aseguraron que ya se observan cambios en las transacciones.

“Desde la incorporación de estos paradores, y con los controles complementarios que realizamos con nuestros inspectores, las transacciones en el Metrotranvía han aumentado un 20%”, afirmó Agustina Llaver , titular del EMOP, en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

Inspecciones en el metrotranvía

Los paradores inteligentes no son el único recurso para evitar "colados" en metrotranvía de Mendoza. También hay controles diarios de inspectores en todo el transporte público de la provincia.

Según especificaron desde el EMOP, se hacen aproximadamente 15.000 controles diarios en distintos puntos.

"Nosotros hacemos diariamente controles con nuestros inspectores, incluidos también los inspectores de las empresas, a través de la aplicación de control SUBE, donde controlamos permanentemente todo el transporte público, no solo el metrotranvía. Controlamos específicamente en este caso la evasión, haciendo alrededor de unos 15.000 controles diarios", detalló Llaver.

Pago del pasaje de Metrotranvía Quienes no pagan el boleto son "invitados" a pagar, y en caso de no acceder, se toman los datos de esa persona y baja en la próxima parada. Prensa Gobierno

Si se detecta un "colado", la titular del EMOP aseguró que se lo "invita a pagar". Si la persona no accede, se la baja de la unidad para tomar sus datos.

"Después de estos controles que hacemos, se invita a pagar a la gente y por lo general pagan. Al final de los controles, estas personas quedan registradas como personas que pagaron, no como una personas que se encontró sin pagar", señaló.

Consultada por la posibilidad de multar a aquellos que no pagan, dijo que sería un trabajo para realizar en conjunto con la Subsecretaría de Transporte, aunque no se aplicaría en el corto plazo: "Seguramente después vamos a hacer algún tipo de procedimiento", agregó.

Paradores inteligentes en el metrotranvía

Por el momento son 19 las estaciones inteligentes en funcionamiento, de las 25 previstas. Del total, en Ciudad de Mendoza hay cinco (Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar) y en Godoy Cruz son siete (25 de Mayo, Pellegrini, Godoy Cruz, Progreso, Independencia, Parque TIC y 9 de Julio). También se sumo una en Maipú, en la estación Luzuriaga, y hay en algunos sectores de Las Heras.

Los paradores inteligentes del Metrotranvía son estaciones de preembarque que incorporan tecnología para ordenar y optimizar el acceso al servicio. Están equipados con molinetes electrónicos para validar el pasaje mediante distintos medios de pago (SUBE, tarjetas y código QR), accesos automatizados, videovigilancia, cierre perimetral y monitoreo del flujo de pasajeros.