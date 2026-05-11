Marcha Universitaria: las universidades salen a las calles en medio de un nuevo recorte millonario del Gobierno
El Consejo Interuniversitario Nacional y gremios docentes convocan a movilizar este martes a Plaza de Mayo.
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas entra en su etapa más crítica. A casi siete meses de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, convocaron para este martes a una nueva Marcha Federal Universitaria.
La movilización, que tendrá su acto central a las 17:00 en Plaza de Mayo, se replicará en las principales ciudades del país. Bajo la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", el sector académico denuncia que el Poder Ejecutivo mantiene la ley en un "limbo" administrativo. “Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso”, reclamaron desde el CIN.
Lunes de clases públicas: el cronograma de la UBA
Como antesala a la movilización, diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan este lunes una jornada de visibilización con clases abiertas en la vía pública:
Ciencias Económicas: Clases de 9:00 a 11:00 y de 17:00 a 19:00 en Av. Córdoba 2122.
Derecho: Clase magistral del decano a las 10:00 en las escalinatas de Figueroa Alcorta.
Medicina, Odontología y Farmacia: Los decanos encabezarán una clase conjunta a las 11:30 en Paraguay 2155.
Veterinarias: Clase pública a las 13:00 en Av. Chorroarín 280.
Radiografía del ajuste: los números del recorte
La tensión escaló tras la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026, mediante la cual el Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación.
De acuerdo al desglose de la normativa, el ajuste impacta en áreas sensibles:
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Plan Nacional de Alfabetización: Perdió más de $35.000 millones.
Infraestructura y Equipamiento: Un recorte de $21.600 millones que paraliza obras en todo el país.
Fondo de Compensación Salarial Docente: Se eliminaron casi $9.000 millones destinados a equiparar salarios mínimos provinciales.
Becas Estudiantiles: El programa de Gestión Educativa sufrió una baja de $6.600 millones, afectando directamente la permanencia de los alumnos.
Universidades más afectadas por la quita de fondos
El recorte en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento asciende a $5.303 millones, afectando proyectos en trece casas de altos estudios. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) encabeza la lista de damnificadas con una quita de $1.043 millones, seguida por las universidades de General San Martín y Avellaneda ($700 millones cada una), Río Cuarto ($680 millones) y Entre Ríos ($540 millones).
Con este escenario de desfinanciamiento y obras suspendidas, la comunidad educativa espera que la marcha de este martes sea una de las más masivas de la gestión de Javier Milei, buscando presionar por la ejecución inmediata de los fondos otorgados por ley.