Marcha Universitaria: las universidades salen a las calles en medio de un nuevo recorte millonario del Gobierno

El Consejo Interuniversitario Nacional y gremios docentes convocan a movilizar este martes a Plaza de Mayo.

La movilización tendrá su acto central a las 17:00 en Plaza de Mayo.

El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas entra en su etapa más crítica. A casi siete meses de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, convocaron para este martes a una nueva Marcha Federal Universitaria.

La movilización, que tendrá su acto central a las 17:00 en Plaza de Mayo, se replicará en las principales ciudades del país. Bajo la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", el sector académico denuncia que el Poder Ejecutivo mantiene la ley en un "limbo" administrativo. “Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso”, reclamaron desde el CIN.

Lunes de clases públicas: el cronograma de la UBA Como antesala a la movilización, diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan este lunes una jornada de visibilización con clases abiertas en la vía pública:

Ciencias Económicas: Clases de 9:00 a 11:00 y de 17:00 a 19:00 en Av. Córdoba 2122.

Derecho: Clase magistral del decano a las 10:00 en las escalinatas de Figueroa Alcorta.

Medicina, Odontología y Farmacia: Los decanos encabezarán una clase conjunta a las 11:30 en Paraguay 2155.

Veterinarias: Clase pública a las 13:00 en Av. Chorroarín 280. uba Juan Mateo Aberastain / MDZ

Radiografía del ajuste: los números del recorte La tensión escaló tras la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026, mediante la cual el Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación.