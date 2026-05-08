El SUTE confirmó su adhesión a la 4° Marcha Federal Universitaria.

El próximo martes 12 de mayo se realizará en diferentes ciudades del país la 4° Marcha Federal Universitaria en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario . Frente a la convocatoria realizada, el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) de Mendoza, confirmó su participación en la misma.

Desde el gremio docente convocaron a sus afiliados y a toda la sociedad a marchar desde las 15 horas este martes 12 de mayo, teniendo como punto de concentración la rotonda de ingreso de la UNCuyo.

Como bandera principal, desde el SUTE confirmaron su adhesión al reclamo, afirmando que las universidades nacionales atraviesan una crisis muy grande, la cual incluye la caída de los salarios, ajuste de sus presupuestos, recortes en áreas como investigación y extensión y financiamiento de hospitales universitarios.

La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina en su conjunto, teniendo como premisa el reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario .

La norma fue aprobada en octubre de 2025 por el Congreso de la Nación y luego fue ratificada por la Justicia en marzo de este año. Sin embargo, el Gobierno consiguió en las últimas horas un recurso extraordinario por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Diferentes espacios políticos de la oposición, como la Unión Cívica Radical, el peronismo o diferentes partidos de izquierda, también convocaron a la marcha del próximo martes, confiando en que la misma tenga el mismo nivel de convocatoria que las anteriores.