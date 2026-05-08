A Luis Caputo le preguntaron por el "Riesgo Adorni" y hubo tensión en la conferencia de prensa

El ministro de Economía, Luis Caputo , protagonizó un tenso momento en plena conferencia de prensa en Casa Rosada. En el marco del anuncio del SUPER RIGI, el funcionario fue consultado por un periodista sobre las repercusiones del caso judicial que afronta el jefe de gabinete, Manuel Adorni , quien se encontraba al lado de "Toto" y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

"Es un anuncio muy importante, sin precedentes para el país. Ahora no coincido con usted. Los empresarios hablan del Riesgo Adorni y ayer, en una reunión de la Unión Europea, los empresarios felicitaban a Patricia Bullrich por intimar al jefe de gabinete. Y les quiero preguntar a cualquiera de los tres si cobran sobresueldos", consultó el periodista Ariel Rodríguez.

"¿Qué pregunta es esa?, dios mío" , exclamó el titular del Palacio de Hacienda, quien evitó responder la pregunta del acreditado en Casa de Gobierno.

“Perdón que me meta, pero la verdad que la conferencia es sumamente relevante. El tema del SuperRIGI podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante. Y lo que ha hecho la ministra Monteoliva en materia de incautación de droga y de la lucha contra el narcotráfico, especialmente en algunas zonas del país, me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros de poder responder cualquier tipo de preguntas... queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas”, aclaró Adorni.

“Y si hacemos la conferencia de prensa con dos ministros de la Nación exponiendo dos temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar, digamos, el momento para hablar de temas que realmente hagan a su gestión, añadió el jefe de ministros.

En el final de la conferencia, el periodista Fabián Waldman de “FM La Patriada” le habló a la ministra de Seguridad y le dijo que la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Guerrero (el gendarme que disparó a Pablo Grillo) por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas en cinco oportunidades. Quería conocer su opinión al respecto, tomando en cuenta de que tanto usted como la exministra Bullrich han hecho una defensa cerrada del cabo Guerrero diciendo que justamente no había disparado".

“Y por último preguntarle si en las condiciones de trabajo que están actualmente las fuerzas de seguridad con sueldos magros, considera que la situación dentro de las fuerzas es realmente estable, tomando en cuenta de alguna manera algunas cuestiones que han tenido con reclamos y movilizaciones de distintos sectores”, agregó Waldman.

“Es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas. Fabián, no sé si llegaste recién, pero tuvimos la misma respuesta con tu compañero”, le planteó el exvocero.

“Es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas. Si no es de interés, no hay obligación de preguntar y se le puede dar el lugar a otro compañero para quien quiera preguntar sobre incautación de drogas, no tenemos ningún tipo de inconveniente”, concluyó.